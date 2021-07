Bitcoin sur la bonne voie pour atteindre 100 000 $, pourquoi le cycle haussier pourrait n’être qu’à ses débuts Crypto new media

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/07/Bitcoin-BTC-BTCUSD-20-460×287.jpg

Bitcoin se négocie au nord des niveaux de 32 000 $ alors que les taureaux retrouvent une certaine conviction dans le graphique quotidien. Le sentiment général sur le marché semble plus haussier, mais beaucoup mettent toujours en garde contre la prudence jusqu’à ce que le prix de la BTC augmente vers une zone plus sûre.

BTC a enregistré des gains après avoir testé les plus bas du graphique quotidien. Source : BTCUSD Tradingview

La récente action sur les prix de Bitcoin a laissé beaucoup dans le noir, s’interrogeant sur sa prochaine direction. L’incertitude règne en maître. À ce stade, les experts ont comparé différentes périodes haussières et baissières de Bitcoin pour se faire une idée de son avenir.

Dans des délais plus courts, la plupart semblent se pencher avec les ours. Ainsi, ils parient sur plus de baisse à court terme. Le commerçant Josh Rager met en garde les ours contre la capacité de prix de la BTC à entraîner de courtes compressions même dans ses pires moments.

Fin 2017, après avoir atteint un sommet historique de 20 000 $, Bitcoin a suivi une tendance à la baisse, mais similaire à son action actuelle sur les prix, la crypto-monnaie a fait des rallyes de 50 % et 100 % « en baisse », comme l’a dit Rager en ajoutant :

Vous êtes dans un marché baissier jusqu’à preuve du contraire. Cela signifie une tendance baissière à long terme, une tendance baissière qui se produit depuis 4 mois maintenant.

Source : Josh Rager

Le commerçant de pseudonymes Daan Crypto a un parti pris opposé. Ce commerçant a également comparé Bitcoin avec d’autres cycles et pense que cette crypto-monnaie et d’autres crypto-monnaies ne sont pas dans un long marché baissier, mais à un moment clé du cycle haussier.

Personnellement, je pense que le cycle actuel n’est pas encore terminé et que nous nous verrons atteindre de nouveaux sommets plus tard cette année, que nous atteindrons probablement vers le premier trimestre 2022 si je devais deviner.

Bitcoin et son cycle haussier, l’histoire se répétera-t-elle ?

Daan Crypto a fait valoir que le cycle passé de 4 Bitcoins peut être divisé en ceux avec des corrections plus petites et une progression vers de nouveaux sommets, comme on le voit ci-dessous.

Source : Daan Crypto via Twitter

Le cycle actuel pourrait être plus explosif avec un grand pic au milieu, le dernier record de tous les temps de Bitcoin à 64 000 $ et quelques mois de « marché baissier ». Après cette période, la crypto-monnaie devrait se redresser et revenir aux sommets précédents et nouveaux d’ici la fin de l’année.

(…) où nous voyons une énorme correction, après quoi le prix commence à se redresser et atteint un nouveau sommet environ 4-5 mois plus tard. Après cela, cela continue pendant un certain temps, jusqu’à ce que le cycle soit élevé et que le marché baissier plus important démarre vraiment.

Source : Daan Crypto via Twitter

Selon cette prédiction d’ici décembre 2021, le marché de la crypto devrait montrer des signes de reprise, s’il parvient à rompre avec cette « courte période d’ours », comme l’a appelé le trader.

Le commerçant pense également que Bitcoin et sa dynamique de cycles pourraient changer. À terme, les traders et les investisseurs pourraient voir des cycles plus longs avec moins de rendements.

Cela pourrait être une conséquence de l’arrivée de nouveaux capitaux sur le marché, de leur maturation et du temps nécessaire pour déplacer le prix autour de ses nouveaux volumes. Pour preuve, Daan Crypto a déclaré :

Comparez la capitalisation boursière actuelle de 1 $+ à la capitalisation boursière crypto d’il y a 10 ans. Bonne chance pour essayer d’acheter 1 million de dollars de Bitcoin à l’époque. Alors qu’aujourd’hui, cela ne ferait même pas bouger le marché de plus de quelques dollars.

Le commerçant a précisé qu’il est impossible d’être certain à 100% sur les moments des cycles de prix de BTC. De plus, il n’exclut pas la possibilité que Bitcoin reste au plus bas pour le reste de l’année.