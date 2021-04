Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, estime que Bitcoin (BTC) est en passe d’atteindre ou de dépasser la capitalisation boursière de l’or au milieu d’une vague rapide d’adoption par les détaillants et les institutions de l’actif numérique.

Dans une interview accordée à Squawk Box de CNBC, Novogratz a déclaré que « l’adoption de la crypto-monnaie se produit beaucoup plus rapidement que je ne l’avais prédit », ajoutant que « je suis choqué par la rapidité avec laquelle les gens entrent dans le système. »

Novogratz, qui est impliqué dans Bitcoin depuis 2013, lorsque la monnaie numérique était évaluée à environ 100 dollars, a expliqué que son précédent objectif de prix BTC de 60000 dollars était trop prudent. L’objectif initial était basé sur le fait que Bitcoin atteignait environ 10% de la capitalisation boursière de l’or.

«Au début de l’année, je pensais que 60 000 $ était mon objectif, car cela aurait représenté 10% d’or», a-t-il déclaré. «Mais je me suis dit, à moi-même et à nos investisseurs, qu’une fois qu’il atteindrait 10%, nous allions tous dire qu’il allait à 20%, et que lorsqu’il atteindrait 20%, il passera à 50%, puis à 100%.»

L’émergence de Bitcoin en tant qu ‘«or numérique» a renforcé la conviction de Novogratz que la crypto-monnaie atteindra ou dépassera finalement la valeur marchande du lingot:

«Je pense que le bitcoin est sur une voie inévitable pour avoir la même capitalisation boursière et ensuite une capitalisation boursière plus élevée que l’or.»

Les estimations actuelles placent la capitalisation boursière totale de l’or à environ 10,7 billions de dollars. Bitcoin, en revanche, a une valeur marchande totale de 1,1 billion de dollars.

Bitcoin semble surpasser l’or dans la bataille des valeurs refuges, certains analystes de premier plan affirmant que BTC enlève des parts de marché au métal jaune. En décembre 2020, les stratèges de JPMorgan Chase ont déclaré que l’ascendance de Bitcoin constituerait un vent contraire pour les lingots à court terme.

Un Bitcoin vaut actuellement 34,49 onces d’or. Cette fois l’an dernier, le ratio était d’environ 4,19 onces.