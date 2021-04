Bitcoin sur le bilan attire l’attention négative des banques anti-crypto

L’acquisition continue de Bitcoin de MicroStrategy a attiré la colère du géant de la banque d’investissement HSBC. En dépit d’être l’une des plus grandes sociétés de veille économique au monde, HSBC a déclaré que MicroStrategy est désormais un «produit de monnaie virtuelle», une désignation semblable au statut de pseudo-Bitcoin négocié en bourse attaché à la société en raison de son important Bitcoin. (BTC) bilan.

Depuis août 2020, MicroStrategy s’est lancé dans une frénésie d’acquisition de Bitcoin et détient désormais plus de 5 milliards de dollars de BTC. Michael Saylor, le PDG de la société, est également devenu un fervent partisan du Bitcoin. L’évangélisation Bitcoin de Saylor a inclus des tentatives d’encourager d’autres entreprises cotées en bourse à ajouter BTC à leur bilan. En effet, certaines autres entreprises aux États-Unis ont imité l’adoption du Bitcoin par Saylor.

L’adoption du Bitcoin par les entreprises devenant monnaie courante, la conversation semble se déplacer vers les sociétés d’assurance-vie et de rente et les fonds souverains pour voir où émergera la prochaine vague d’investissement institutionnel en BTC. Cependant, pour les anciens acteurs comme HSBC, Bitcoin et les crypto-monnaies, en général, restent anathèmes même si les mesures prises jusqu’à présent semblent être sans doute arbitraires.

Liste noire de HSBC Stock MicroStrategy

HSBC a mis sur liste noire les actions de MicroStrategy, empêchant les clients de la plateforme de commerce de détail en ligne de la banque au Canada d’acquérir les actions de la société. Bien que HSBC n’ait pas répondu à la demande de confirmation de Cointelegraph sur le rapport, la banque a publiquement vérifié les nouvelles en utilisant des déclarations similaires contenues dans le message original partagé par les clients sur Twitter.

Dans le message envoyé aux clients HSBC InvestDirect qui détiennent déjà des actions MicroStrategy (MSTR), la banque a révélé que des achats MSTR supplémentaires ne seraient plus possibles sur la plateforme. Le communiqué indiquait que ces clients pouvaient détenir leurs soldes d’actions MicroStrategy actuels ou vendre leurs actions.

Selon HSBC, la liste noire était conforme aux restrictions cryptographiques de la banque adoptées en 2018. Un extrait de la politique de la banque contenue dans le message adressé à HSBC InvestDirect, ou HIDC, indique: «HIDC ne participera pas à la facilitation (achat et / ou échange) produit relatif aux monnaies virtuelles, ou produits liés ou faisant référence à la performance de la monnaie virtuelle. »

Réagissant à la nouvelle, Stuart Hoegner, avocat général de la plate-forme d’échange de crypto Bitfinex, a déclaré à Cointelegraph que la décision était une «étape régressive» dans le contexte de l’attrait croissant des crypto-monnaies dans l’arène grand public, ajoutant:

«Au lieu de refuser de participer à des produits liés aux monnaies virtuelles, HSBC devrait plutôt se concentrer sur la fourniture de services optimaux à ses clients, dont beaucoup paient des frais élevés et des frais d’intérêt sur les prêts et les produits de cartes de crédit de la banque. En fait, c’est la capacité de la technologie blockchain – en supprimant les intermédiaires – qui peut améliorer les niveaux d’inclusion, d’accessibilité et de transparence des produits financiers. »

Donner un sens à tout cela

En distinguant MicroStrategy, HSBC a qualifié l’entreprise de «produit de monnaie virtuelle», d’où sa décision d’empêcher les clients d’acheter MSTR. Cependant, HDIC répertorie les actions de plusieurs sociétés impliquées dans la crypto-monnaie, notamment Tesla, Square et Hut 8 Mining, pour n’en citer que quelques-unes.

Le géant de la fabrication de véhicules électriques d’Elon Musk, Tesla, a acquis environ 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en février. Hut 8 est un établissement minier Bitcoin, tandis que Square exploite Cash App, une avenue pour acheter du BTC qui contribue également grandement aux revenus nets de Square.

Contrairement à MicroStrategy, qui ne détient que Bitcoin dans son bilan tout en poursuivant sa fonction de société de veille économique, certaines des actions négociables sur la plate-forme HDIC appartiennent à des entreprises, comme Hut 8, qui tirent de la valeur directement des crypto-monnaies.

Commentant le manque de clarté dans la décision de HSBC, Jeffrey Wang, responsable des Amériques chez Amber Group, fournisseur de crypto-finance, a déclaré à Cointelegraph: «C’est une pente très glissante pour HSBC. Vont-ils publier un ensemble clair de règles définies pour ce qu’ils considèrent comme des entreprises qui tirent de la valeur des monnaies virtuelles? »

Il s’est en outre demandé: «Pourquoi n’ont-ils pas également imposé cette restriction de négociation à d’autres entreprises qui ont divulgué publiquement des avoirs en Bitcoin comme Tesla? Vont-ils bloquer les échanges dans Coinbase? » En tant que client HDIC, Wang a également exprimé son mécontentement face à l’application inégale des politiques anti-crypto de HSBC, ajoutant:

«Je pense que HSBC dépasse sa portée sur son offre de courtage de détail. Si une société est légalement cotée au Nasdaq et se conforme à toute exigence réglementaire, la décision d’acheter cette action doit être laissée à l’utilisateur final et non à la société de courtage. »

L’interdiction par HSBC de négocier des actions MicroStrategy devient encore plus bizarre, étant donné que les clients peuvent toujours acheter des fonds négociés en bourse contenant du MSTR sur la plate-forme. En effet. Selon ETF.com, 88 ETF détiennent des actions MicroStrategy.

La liste noire de MSTR n’est pas la première conséquence négative de la poussée d’investissement Bitcoin de MicroStrategy. En décembre 2020, Citibank a déclassé l’action de la société en invoquant l’accent «disproportionné» de MicroStrategy sur le BTC.

De nouvelles couches de légitimité

L’action de HSBC place fermement la banque dans le coin des institutions financières traditionnelles toujours opposées à l’innovation Bitcoin et crypto-monnaie. Cette décision offre la dernière indication de la répudiation par la banque des monnaies numériques à la suite des efforts visant à empêcher les clients de rapatrier les bénéfices des échanges cryptographiques des échanges vers leurs comptes bancaires plus tôt dans l’année.

Pendant ce temps, plusieurs acteurs majeurs de l’arène financière traditionnelle sont de plus en plus exposés au Bitcoin et aux crypto-monnaies à mesure que la nouvelle technologie acquiert de nouvelles couches de légitimité. De l’offre de services de conservation pour les monnaies numériques à la mise en place de plateformes d’échange d’actifs numériques, les banques des États-Unis, d’Europe et d’Asie manifestent un plus grand appétit pour les monnaies numériques.

Pour Wang du groupe Amber, HSBC tient fermement à une position de plus en plus réduite d’institution bancaire qui reste opposée aux crypto-monnaies, déclarant à Cointelegraph:

«Je pense que HSBC sera dans la petite minorité – sinon la seule agence de courtage – qui empêchera ses investisseurs particuliers d’acheter des actions dans des sociétés cotées en bourse et réglementées en raison de leur exposition aux monnaies virtuelles.»

Récemment, le géant européen de la banque d’investissement Société Générale a émis un titre tokenisé représentant l’un de ses produits de structure – des packages d’investissement liés à des actifs et des dérivés – sur la blockchain Tezos. La nouvelle a marqué la troisième année consécutive de publication d’un produit financier lié à la blockchain.

Dans un message à Cointelegraph, Jean-Marc Stenger, directeur général des marchés de capitaux numériques à la Société Générale et chef de sa filiale de start-up fintech, SG Forge, a fait remarquer que les sociétés de cryptographie défieront les acteurs de la finance héritée qui tardent à s’adapter à la finance numérique émergente paysage. Plutôt que de préconiser d’éviter les actifs numériques, Stenger a identifié les avantages de la finance traditionnelle dans la tokenisation basée sur les actifs du monde réel, ajoutant:

«Les institutions financières traditionnelles savent comment structurer les actifs numériques réglementés et comment faire face aux exigences associées (protection des investisseurs, règles d’intégrité des marchés, conformité, KYC, plans de continuité). Mais plus important encore, ils ont des capacités de création et de distribution et des relations commerciales quotidiennes avec leurs clients. »

Bien que les offres d’actifs numériques de Société Générale ne soient pas liées aux crypto-monnaies, les grandes banques d’investissement américaines telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley cherchent à offrir à leurs clients une exposition aux fonds Bitcoin.

Au milieu de l’afflux continu d’acteurs institutionnels dans l’espace Bitcoin, la question de savoir si les gouvernements investiront dans BTC devient probablement une question de «quand» et non de «si». Alors que les compagnies d’assurance et les fonds de pension plongent leurs orteils dans le pool Bitcoin, les fonds souverains ne semblent pas trop loin derrière.