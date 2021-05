Bitcoin surmonte l’obstacle technique; Ethereum imprime 7 bougies mensuelles vertes consécutives

Avant de passer au week-end, Bitcoin a commencé à voir de la traction et a dépassé 58500 $.

Au moment d’écrire ces lignes, nous gardons encore environ 57 000 $ en raison de taux de financement très bas. Le taux de financement Bitcoin le plus élevé est actuellement de 0,0376% sur Binance malgré l’augmentation du prix du Bitcoin d’environ 11,5% pour atteindre son niveau le plus élevé depuis la mi-avril.

Le faible taux de financement est le cas depuis le 17 avril, lorsque plus d’un million de traders ont été liquidés pour 10,1 milliards de dollars. Le financement a encore été minimisé après la liquidation de 4 milliards de dollars supplémentaires le 22 avril.

Il en a été de même pour les taux de financement de l’ETH qui sont les plus élevés à 0,056% sur OKEx, tandis que le prix continue d’atteindre un nouveau record absolu – en hausse de 44% au cours des 8 derniers jours pour grimper à 2955,07 $ aujourd’hui et 0,052 BTC sur Vendredi.

Avec sept mois verts consécutifs, Ether a connu sa clôture mensuelle la plus importante de son histoire. ETH 1,69% Ethereum / USD ETH USD 2922,49 $

Avec sept mois verts consécutifs, Ether a connu sa clôture mensuelle la plus importante de son histoire.

$ eth vient d’avoir sa plus grande clôture mensuelle, c’est le tweet. pic.twitter.com/shMFmPV4u7 – Bluntz (@SmartContracter) 1er mai 2021

Le financement restant stable, cela signifie que le rallye est mené par des achats au comptant, ce qui le rend plus durable et moins enclin à être anéanti par une liquidation brutale.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin n’a pas encore récupéré car il est actuellement de 19,8 milliards de dollars, contre 27,68 milliards de dollars le 13 avril. OI sur les contrats à terme Ethereum continue quant à lui d’augmenter, perché sur un record de 8,5 milliards de dollars, contre 2 milliards de dollars au début de cette année.

Au milieu de toutes les actions positives, les hedge funds sur CME qui ont été record courts sur Bitcoin depuis la fin de l’année dernière pour gagner tout le rendement ont également diminué leur exposition courte. Dans l’ensemble, la position courte nette est tombée à son niveau de début mars.

La dernière action de prix a aidé Bitcoin à dépasser l’obstacle technique de son prix moyen sur 50 jours. Selon les traders, le mouvement de Bitcoin au-dessus de 57000 $ est un signe haussier pour une poursuite de la poursuite, mais il faut voir s’il sera en mesure de maintenir ce niveau.

Trader SmartContracter voit l’élan actuel pour porter le bitcoin à 74000 $.

L’intérêt pour Bitcoin et Ethereum continue de croître, en particulier la deuxième plus grande crypto-monnaie, qui a sa grande mise à niveau, London hard fork, avec EIP 1559 en juillet. Comme nous l’avons signalé, Rothschild a acheté les actions de Grayscale Ethereum Trust pour la première fois au premier trimestre, et le CIO de Guggenheim a déclaré que l’argent coulait également dans l’ETH et d’autres cryptos crédibles.

Les actifs des produits Bitcoin, y compris les ETF et les ETP, ont quant à eux atteint un niveau record de 9 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, selon ETFGI.

«Si vous investissez aujourd’hui ou si vous investissez début décembre comme nous l’avons fait, vous devez vous attendre à de multiples reculs de 20% à 30% dans la phase de marché haussier», a déclaré Troy Gayeski de Skybridge Capital cette semaine sur Bloomberg. “Mais cela étant dit, je veux dire, la combinaison d’une croissance extraordinaire de l’offre, nous pensons toujours que nous sommes dans les premières manches du cycle d’adoption.”

Pendant ce temps, Mike McGlone de Bloomberg continue de voir l’offre décroissante de Bitcoin combinée à un taux d’intérêt historiquement bas et à une quantité substantielle d’argent injectée dans le système pour servir de catalyseur pour l’amener à 100000 dollars.

AnTy est impliqué dans l'espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l'ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l'industrie.