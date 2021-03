Bitcoin surpasse l’or dans la bataille des refuges

Alors que le prix du Bitcoin (BTC) se rapproche de 59000 dollars, sa valeur par rapport à l’or approche de nouveaux sommets historiques, ce qui laisse peut-être entendre l’émergence d’une nouvelle réserve de valeur préférée.

Mesuré par rapport à l’or, le prix du Bitcoin a atteint 34,94 onces mardi. Le comparatif BTC-or a culminé à 35,35 onces le 13 mars alors que le Bitcoin dépassait 61000 $.

Bitcoin continue de surperformer l’or par une marge significative. | Graphique via BuyBitcoinWorldwide

La valeur du Bitcoin par rapport à l’or a plus que doublé au cours des trois derniers mois et a presque sept fois plus depuis octobre 2020.

Les contrats à terme sur l’or, quant à eux, ont plongé en dessous de 1700 dollars l’once troy mardi sur la division Comex du New York Mercantile Exchange. Le prix a culminé à 1676,50 $, marquant un nouveau plus bas en trois semaines. Depuis son sommet au-dessus de 2050 $ l’once troy en août 2020, les lingots ont corrigé près de 18%.

2020 a été une grande année pour l’or, car le métal jaune a établi de nouveaux sommets historiques dans toutes les principales devises avant de renverser 2000 dollars par dollar américain pour la première fois. Bullion a terminé l’année avec un gain d’environ 22%. Pourtant, cela pâlit par rapport au rendement annuel de 265% de Bitcoin.

Avec le récent plan de relance de 1,9 $ alimentant les craintes d’inflation, des actifs comme l’or et le Bitcoin devraient, en théorie, bien performer, car les investisseurs couvrent leurs paris contre la baisse du dollar. Cependant, la récente hausse des rendements obligataires a peut-être pris une partie de l’éclat de l’or.

D’autres, même certains analystes éminents comme Mke McGlone de Bloomberg, pensent que l’or perd du terrain face au Bitcoin dans la bataille des refuges. Plus tôt ce mois-ci, McGlone a tweeté:

«L’or aura toujours une place dans les collections de bijoux et de pièces de monnaie, mais la plupart des indicateurs indiquent une accélération du rythme du Bitcoin remplaçant le métal en tant que réserve de valeur dans les portefeuilles des investisseurs.»

#Gold numérique repoussant la vieille garde –

L’or aura toujours une place dans les collections de bijoux et de pièces de monnaie, mais la plupart des indicateurs indiquent une accélération du rythme du #Bitcoin remplaçant le métal en tant que réserve de valeur dans les portefeuilles des investisseurs. pic.twitter.com/RR0CCWmksF – Mike McGlone (@ mikemcglone11) 8 mars 2021

Même JPMorgan, une organisation qui critique depuis longtemps Bitcoin, a affirmé que la monnaie numérique consommerait une partie de la part de marché de l’or. « L’adoption du bitcoin par les investisseurs institutionnels ne fait que commencer, tandis que pour l’or, son adoption par les investisseurs institutionnels est très avancée », ont déclaré les stratèges de JPMorgan dirigés par Nikolas Panigirtzoglou dans un rapport de décembre 2020. « Si cette thèse à moyen et long terme s’avère juste, le prix de l’or souffrirait d’un vent de face structurel au cours des prochaines années. »

Le récit numérique de l’or de Bitcoin continue de se renforcer après la réduction de moitié. L’événement déflationniste quadriennal, qui s’est produit pour la dernière fois en mai 2020, réduit la quantité de nouveau Bitcoin qui entre en circulation après l’extraction de chaque bloc.