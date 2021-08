Bitcoin SV (BSV) atteint un sommet de deux mois : est-ce un rallye ?

S’il y a eu une crypto-monnaie sous-estimée au cours des deux dernières années, Bitcoin SV est en tête de liste en raison de son action sur les prix et de sa valorisation commerciale toujours plus élevée. Alors que la plupart des crypto-monnaies sont restées en sommeil pendant toute l’année 2020, BSV se négociait avec un support à 150 $ et une réservation de bénéfices proche de 180 $. Cette action sur les prix s’est poursuivie sur une plus longue durée jusqu’à la reprise à la hausse que nous avons connue en avril 2021, atteignant un nouveau sommet annuel de 490 $.

Maintenant, revenons à l’évaluation par rapport à la volatilité de cette année. Les investisseurs peuvent exprimer une grande confiance dans la crypto-monnaie Bitcoin SV, mais le fait qu’elle se négocie dans cette petite zone au cours des deux dernières années frappe durement les attentes aveugles. La plupart des crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, ou XRP, n’ont jamais créé un nouveau creux d’une année après le rallye massif du premier semestre 2021. Pourtant, BSV, après avoir cassé son support immédiat à 190 $, est tombé à 115 $. niveaux.

Bitcoin SV a une résistance immédiate à 190 $, avec des supports actifs à 132 $ et 154 $. Pour les niveaux immédiats, le prix du BSV a pris le support des niveaux de 154 $, mais s’il casse ce support, il y aura une chute brutale vers les niveaux de 132 $, ce qui constituera une bonne opportunité d’achat.

Analyse des prix Bitcoin SV

Sur une analyse graphique quotidienne des trois derniers mois, nous pouvons assister à un bon mouvement haussier, mais sur une échelle de pourcentage, il est beaucoup plus petit. Par rapport à d’autres crypto-monnaies, il n’y a eu jusqu’à présent aucune réservation de bénéfices dans ce rallye. C’est un signe de force qui est soutenu par des volumes croissants et des niveaux de RSI constants au-dessus des zones neutres.

Le sommet de 185 $ créé par BSV le 29 août était un sommet de deux mois, ce qui a entraîné la réservation de bénéfices le même jour poussant BSV à nouveau aux niveaux de 169 $, soit une baisse de 8,5%. Le mouvement haussier plus faible au cours des deux derniers mois écarte la portée de toute réservation de bénéfices à de tels niveaux.

Au contraire, il faut s’attendre à un bon mouvement haussier sur cette crypto-monnaie, car elle peut se négocier vers 285 $, ce qui représentera un potentiel de hausse de 71% pour un risque de baisse de 20%.

Il devrait y avoir un nouveau rallye à partir des niveaux de 171 $ dès que les pièces BSV seront éligibles pour être négociées au-dessus des niveaux d’un nouveau jour. Le seul scénario risqué parmi tous les indicateurs et l’action des prix est la mèche de grande valeur qui représente plus de 8,5% de la réservation des bénéfices. La domination de Bitcoin SV étant parmi les fourchettes Bitcoin les plus valorisées avec une capitalisation boursière de 3,4 milliards USD.

BSV a fait une percée de volume très élevée aux premières heures du 29 août 2021, qui a été suivie par de petits volumes de réservation de bénéfices. Cela pourrait être le résultat de certains achats institutionnels qui peuvent l’aider à atteindre de nouveaux sommets conformément à notre prévision de prix Bitcoin SV.

Le RSI sur les graphiques horaires est proche des zones de survente, conduisant à une nouvelle vague de sentiment d’achat permettant aux pièces BSV d’atteindre plus haut.

Sur une base concurrentielle, plusieurs crypto-monnaies offrent de meilleures fonctionnalités que les pièces BSV. Par conséquent, il faut investir dans BSV si l’on peut attendre une durée plus longue.

