Bitcoin SV ciblé par une autre attaque à 51% – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Bitcoin SV a de nouveau fait la une des journaux, et pour toutes les mauvaises raisons. La blockchain Bitcoin SV est maintenant devenue la cible d’une autre attaque à 51%. Cet incident ternit encore plus la réputation de la blockchain dans la communauté des crypto-monnaies. Cette attaque est la deuxième en un mois après la récente attaque exécutée par ZuluPool.

Bitcoin SV a été créé à partir d’un hard fork de la blockchain Bitcoin Cash (BCH) et il a été promu par Calvin Ayre et Craig Wright.

L’attaque

Les détails de cette attaque ont ensuite été partagés avec l’ensemble de la communauté crypto par Lucas Nuzzi, qui est un membre actif de Crypto Twitter. Il fait également partie de la plateforme d’analyse de données CoinMetrics. Nuzzi a déclaré que la dernière attaque a commencé le 3 août 2021, lorsque plusieurs mineurs ont lancé une réorganisation de la chaîne.

Ces mineurs ont fini par créer trois versions différentes de la blockchain, ces trois chaînes étant exploitées simultanément par différents pools de minage. Nuzzi a commenté sur Twitter :

“Après une tentative d’attaque hier, une puissance de hachage sérieuse a été déclenchée aujourd’hui à 11h46, et les attaquants ont réussi. Plus d’une douzaine de blocs sont en cours de réorganisation et jusqu’à 3 versions de la chaîne sont exploitées simultanément dans les pools. »

L’attaque a eu de graves implications pour la blockchain Bitcoin SV et a eu un impact massif sur le prix de la crypto. La crypto connaissait déjà une phase baissière. Mais, le prix a semblé plonger d’une falaise à la suite de cette attaque.

La crypto a finalement perdu près de 7% de sa valeur et a atteint son prix le plus bas à 133,83 $. Néanmoins, il a réalisé une petite reprise et a atteint 137 $.

La communauté a réagi

La communauté crypto ne pense pas bien à Bitcoin SV, principalement à cause de son promoteur Craig Wright, qui a constamment prétendu qu’il était Satoshi Nakamoto. Parmi les premières personnes à réagir, il y avait le pseudo webmaster de bitcoin.org, qui s’est moqué des promoteurs de Bitcoin SV sur leur gestion de l’attaque à 51% et a souligné les énormes niveaux de centralisation du projet.

D’autres membres de la communauté crypto ont déclaré que l’intérêt pour la crypto BSV avait considérablement chuté après sa première réduction de moitié, la crypto n’ayant qu’un nombre décroissant de mineurs qui travaillent toujours avec elle. Les autres réactions, dans l’intervalle, se sont directement moquées de Bitcoin SV et de ses promoteurs.

Par description, une attaque à 51% se produit chaque fois qu’un groupe de mineurs ou même un mineur parvient à prendre le contrôle de 51% du taux de hachage de la blockchain. Cela donne aux mineurs le pouvoir de décider quels blocs sont ajoutés à la chaîne et lesquels ne le sont pas.

Les types d’attaques sont courants sur les petites chaînes qui ont quelques mineurs et ne sont généralement pas parfaites. Néanmoins, les chaînes Ethereum Classic (ETC) et Bitcoin Cash (BCH) ont également été affectées par 51% d’attaques à différents moments de leur existence.