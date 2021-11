BSV est la crypto-monnaie native de Bitcoin Satoshi’s Vision (BSV), parfois appelée Bitcoin SV : une blockchain créée en 2018 après un hard fork de la blockchain Bitcoin Cash, qui à son tour était un hard fork de la blockchain Bitcoin originale.

Des hard forks peuvent se produire lorsqu’un conflit survient entre les développeurs d’une blockchain particulière. Si les développeurs ne parviennent pas à un accord, il est courant de les voir adopter un hard fork, qui divise essentiellement la blockchain en deux chaînes distinctes. L’un continue d’être le projet d’origine, tandis que l’autre devient une toute nouvelle blockchain.

Au sein du projet Bitcoin Cash, les tensions ont augmenté entre les développeurs pour savoir si le protocole devait être mis à niveau pour prendre en charge les contrats intelligents, les tailles de blocs plus grandes (de 32 mégaoctets à 128 mégaoctets) et plusieurs autres fonctionnalités. Ces différences ont conduit à la création de Bitcoin SV.

Le nom vient de la conviction des partisans que des frais moins chers s’alignent sur la vision originale de l’inventeur de Bitcoin Satoshi Nakamoto pour le réseau de blockchain. Selon le site Web du projet, la blockchain a été « créée pour restaurer le protocole Satoshi d’origine, le maintenir stable et lui permettre d’évoluer massivement », ce qui la rend « contrairement aux autres projets bitcoin ».

L’un des principaux bailleurs de fonds du projet, Craig Wright, a publiquement prétendu être Satoshi Nakamoto, bien qu’il n’ait jamais fourni de preuves concluantes.

Prix ​​Bitcoin SV

Le token BSV est la crypto-monnaie native de la blockchain Bitcoin SV. Quelque 17,5 millions de jetons BSV ont été distribués aux détenteurs de Bitcoin Cash en 2018 dans un rapport de 1:1, après le lancement du hard fork.

Même si les bailleurs de fonds du projet insistent sur le fait que Bitcoin SV incarne les objectifs initiaux du livre blanc de Nakamoto, les marchés des actifs numériques ont depuis longtemps montré que les investisseurs considéraient le réseau Bitcoin d’origine, ancré par la crypto-monnaie BTC, comme le vainqueur des guerres de blockchain de la fin des années 2010.

Le prix du BSV a à peu près doublé depuis fin 2018, pour une capitalisation boursière de 3,1 milliards de dollars en novembre 2021. Au cours de la même période, BTC a été multiplié par 15 pour une capitalisation boursière d’environ 1 200 milliards de dollars.

Au cours de sa courte histoire, le prix du BSV a été particulièrement affecté par de fortes hausses et baisses de prix. Au cours de ses six premiers jours, le BSV a augmenté de 383 % à 260 $, mais a ensuite chuté de 84 % au cours des neuf jours suivants. L’actif cryptographique a ensuite poussé latéralement pendant environ six mois jusqu’à ce qu’un bref saut ramène le prix du BSV à 260 $. Entre janvier 2020 et mai 2021, le prix a continué de s’échanger latéralement avec seulement deux brèves périodes au cours desquelles le prix a fortement augmenté au-dessus de 400 $, puis a rapidement chuté à nouveau.

Cela n’a pas aidé que le Bitcoin SV ait été touché par une série d’attaques qui ont érodé la confiance dans la sécurité du réseau. En août 2021, le réseau Bitcoin SV a subi une « attaque à 51 % » au cours de laquelle des mineurs malveillants ont pris le contrôle de la majorité de la puissance de hachage de la blockchain. Un analyste a conclu que l’attaque avait effacé 570 000 transactions, semant encore plus la confusion.

Comment fonctionne Bitcoin SV ?

Semblable à la blockchain Bitcoin, le réseau Bitcoin SV utilise un système de consensus de preuve de travail, où les mineurs de crypto-monnaie rivalisent pour découvrir de nouveaux blocs en utilisant un équipement informatique spécialisé. Chaque nouveau bloc de données Bitcoin SV contient 512 mégaoctets, contre une taille maximale théorique de deux à quatre mégaoctets pour la plus grande blockchain Bitcoin.

Selon un communiqué de presse de septembre 2021 de la Bitcoin Association, le réseau Bitcoin SV a démontré un débit de 50 000 transactions par seconde lors d’un test en direct plus tôt dans l’année, « le tout à un coût prévisible bas ». Les frais médians sur le réseau Bitcoin SV en 2020 étaient de 1/50e de cent américain, a indiqué l’association.

En août 2021, selon le même communiqué, le réseau Bitcoin SV a établi un record du monde lorsqu’un bloc de données de deux gigaoctets a été extrait avec succès, « le plus grand jamais extrait sur une blockchain publique ».

Un article sur le site Web de la Bitcoin Association indique que MNP, une société de conseil en comptabilité et en affaires au Canada, a publié un rapport en 2021 concluant que le réseau Bitcoin original était « destiné à être un réseau de transaction pour l’argent numérique afin de concurrencer en tant que système de paiement mondial, » et que le réseau Bitcoin SV s’est avéré être « le plus représentatif de l’intention initiale de Satoshi Nakamoto pour Bitcoin ».

Événements clés et gestion

Le développement de Bitcoin SV est dirigé par nChain, une société de technologie de blockchain basée au Royaume-Uni, et la nouvelle crypto-monnaie a été soutenue par les premiers partisans de Bitcoin Cash, dont Craig Wright, un informaticien australien, et Calvin Ayre, un entrepreneur canadien.

Wright a publiquement prétendu être Satoshi Nakamoto mais n’a jamais produit de preuves concluantes, et certains sceptiques ont produit une multitude de données suggérant que l’histoire est inventée.

Wright est allé jusqu’à enregistrer un droit d’auteur pour le livre blanc Bitcoin de 2008, et il a également intenté des poursuites contre certains de ses détracteurs les plus notables, dont le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin et le PDG de Blockstream Adam Back, alléguant une série d’infractions, notamment la diffamation et calomnie. Plusieurs des affaires ont été abandonnées ou rejetées, et Wright a été condamné au moins deux fois à payer les frais de justice des accusés.

La Bitcoin Association est une organisation à but non lucratif suisse qui contribue à faire progresser Bitcoin SV, selon le site Web du groupe.

Calvin Ayre, fondateur d’Ayre Group et de CoinGeek, siège au comité exécutif de la Bitcoin Association avec Stefan Matthews, président de TAAL, un processeur de transaction blockchain d’entreprise ; et Jodok Wicki, associé du cabinet d’avocats CMS basé à Zurich.