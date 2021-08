Bitcoin teste 45 000 $, Ethereum au-dessus de 3 000 $, Dogecoin se rallie

in

Le marché des crypto-monnaies a poursuivi son rallye dimanche, le bitcoin (BTC) dépassant les 45 000 dollars pour la première fois depuis mai et l’ethereum (ETH) grimpant lentement au-dessus des 3 000 dollars. Pendant ce temps, le dogecoin (DOGE) est la devise la plus performante parmi les 100 meilleurs actifs cryptographiques aujourd’hui.

À 09h34 UTC, BTC se négocie à 44 693 $, corrigeant à la baisse par rapport aux 45 242 $ atteints aujourd’hui. Le prix est désormais en hausse de 2 % en une journée et de 7 % en une semaine, ce qui porte vos revenus mensuels à 30 %. Il est toujours en baisse de 31% par rapport à son plus haut historique (ATH) atteint en avril.

Pendant ce temps, l’ETH récemment amélioré a augmenté ses gains hebdomadaires à 23%, alors qu’il est en baisse de 28% par rapport à son ATH en mai. Il se négocie à 3 136 $ et est en hausse de 4% en une journée.

Dans le même temps, DOGE a progressé de près de 22% aujourd’hui, atteignant 0,266 $ et augmentant ses gains hebdomadaires à 24%. Il est toujours en baisse de 64% par rapport à son ATH, atteint en mai.

Les autres actifs cryptographiques du top 10 des clubs affichent des résultats mitigés aujourd’hui.

Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex , il a déclaré à Bloomberg un état d’optimisme qui semble être revenu sur les marchés des crypto-monnaies. “Bitcoin mène la charge alors qu’Ethereum continue de faire des gains.” que nous avons vu sur les marchés des crypto-monnaies ces dernières semaines ne devrait pas baisser. »

