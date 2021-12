Bitcoin tient bon alors que les PDG de Crypto en témoignent, l’éther grimpe

Les hôtes « First Mover » se sont entretenus avec Kalin Metodiev, cofondateur et associé directeur de Nexo, alors que la fintech formait un partenariat avec Fidelity Digital Assets pour étendre l’accès institutionnel à la cryptographie. Le co-fondateur et PDG de MoonPay, Ivan Soto-Wright, a fourni des informations sur son dernier cycle de financement qui valorise l’entreprise à 3 milliards de dollars. Les PDG de Crypto témoignent aujourd’hui devant les législateurs. Le rédacteur en chef de CoinDesk pour la politique et la réglementation mondiales, Nikhilesh De, nous a apporté les dernières nouvelles de l’audience. De plus, le chroniqueur en chef de CoinDesk, David Z. Morris, s’est entretenu avec l’un des gagnants les plus influents de CoinDesk, le PDG de Strike, Jack Mallers.

