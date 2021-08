Bitcoin tokenisé dans Ethereum franchit 11 milliards de dollars notionnels, WBTC contrôle 76% de l’offre en circulation

Selon les données du 7 août, il existe 253 510 jetons liés ou enveloppés dans des bitcoins d’une valeur de plus de 11 milliards de dollars sur la blockchain Ethereum. Sur les sept projets différents liés au bitcoin, le protocole Wrapped Bitcoin compte 194 023 jetons ERC20 liés au bitcoin en circulation.

Plus de 250 000 Bitcoin tokenisés en circulation répartis sur 7 projets Ethereum, le Bitcoin-Peg de Binance Smart Chain atteint 73 000 émis

Ethereum (ETH) a bondi au-dessus de la zone de 3 000 $ en valeur samedi, alors que le protocole a été mis à jour avec succès le 5 août. La valorisation boursière de l’ETH a acquis une position dominante en termes d’économie cryptographique de 1,78 billion de dollars, capturant 20% de celle-ci. valeur le samedi.

L’actif cryptographique a également gagné plus de 700% par rapport au dollar américain au cours des 12 derniers mois. Une grande partie de cela a été attribuée à la finance décentralisée (defi), aux jetons non fongibles (NFT) et à une multitude de plates-formes d’échange décentralisées (dex) au cours de la dernière année.

Le nombre de bitcoins tokenisés dans Ethereum le 7 août 2021.

De plus, le réseau Ethereum abrite aujourd’hui le plus grand nombre de jetons liés au bitcoin (BTC) de tous les projets de blockchain. Cependant, d’autres projets de blockchain rattrapent rapidement leur retard, car le jeton lié au BTC (BTCB) émis sur Binance Smart Chain a environ 73 111 BTCB (alias BEP2) en circulation aujourd’hui.

Prix ​​du BTCB ou du BEP2 le 7 août 2021 à 15h00 (HAE).

En plus du projet Wrapped Bitcoin (WBTC), BTCB a plus de jetons liés au BTC que les six derniers projets basés sur Ethereum liés au BTC combinés. Wrapped Bitcoin (WBTC) est un projet soutenu par Bitgo et, samedi, il y avait 194 023 WBTC en circulation pour une valeur de 8,4 milliards de dollars, selon les statistiques de Dune Analytics. Cela représente plus de 76,3% de l’offre totale de jetons liés au BTC hébergés sur Ethereum.

HBTC approche 54% du BTCB émis : Lightning, Liquid et RSK représentent 2,8% du Bitcoin tokenisé dans Ethereum

Les autres projets de jetons ERC20 liés au BTC incluent HBTC (39 906), RENBTC (13 559), SBTC (3 039), PBTC (1 766), IMBTC (1 146) et TBTC (872). A titre de comparaison, HBTC représente environ 54% du montant total des tokens BTCB émis sur le réseau BSC.

Alors que le bitcoin tokenisé Ethereum dépasse les 11 milliards de dollars notionnels au cours de la première semaine d’août, les plateformes dex permettent aux utilisateurs de gagner des retours sur leur BTC via des pools de liquidités. Diverses plates-formes dex permettent aux utilisateurs de fournir des liquidités et de gagner des rendements en utilisant des jetons tels que les jetons WBTC, SBTC, HBTC, BTCB et RENBTC. Certaines des principales applications dex qui permettent l’utilitaire BTC tokenisé, telles que les pools de négociation et de liquidité, incluent Uniswap, Sushiswap, Paraswap et l’API 0x.

Le bitcoin tokenisé sur la chaîne latérale Liquid de Blockstream est d’environ 2 939,47 LBTC pour le mois d’août. Les données de la chaîne latérale RSK indiquent environ 2020 RBTC au moment de la rédaction de cet article. Pendant ce temps, il y a également 2 300 BTC en transfert de valeur sur le Lightning Network le 7 août.

https://news.bitcoin.com/tokenized-bitcoin-on-ethereum-crosses-11-billion-notional-wbtc-commands-76-of-circulating-supply/