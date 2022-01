Bitcoin tombe à son plus bas niveau de 4 mois alors que la fermeture d’Internet kazakh entrave l’exploitation minière

Le Bitcoin (BTC) est tombé en dessous de 42 000 $ pour la première fois depuis septembre 2021 alors que le marché reste dans le rouge.

La principale crypto-monnaie a baissé de 2,92% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 41 733 $ lors des échanges intra-journaliers, selon CoinMarketCap.

Cela représente une baisse de 39,5% par rapport au prix maximum historique (ATH) de 69 000 $ atteint en novembre de l’année dernière.

Une vague de protestations a éclaté au Kazakhstan en raison des coûts élevés de l’énergie. En conséquence, l’administration nationale a imposé une fermeture d’Internet à l’échelle nationale pour contrôler les troubles, incitant les mineurs de BTC à fermer leurs opérations.

Ainsi, le hashrate minier de Bitcoin a chuté de 19,6% par rapport au pic de 229 EH/s enregistré le 1er janvier à 184,25 EH/s aujourd’hui, selon la plateforme d’analyse de données Coinwarz.

Le Kazakhstan est devenu le deuxième plus grand centre minier de BTC après les États-Unis, suite à l’exode massif des mineurs de Chine en mai 2021.

La chute du prix du Bitcoin est également attribuée aux plans de la Réserve fédérale américaine d’augmenter le taux d’intérêt en mars.

Par conséquent, il est fort probable que la Fed relèvera ses taux d’intérêt cette année dans un contexte de malaise accru avec une inflation élevée. En tant qu’actif refuge à forte inflation, le Bitcoin est tombé en dessous de 44 000 $ immédiatement après l’annonce, et le prix continue de chuter.

La vente massive sur le marché de la cryptographie a fait passer la capitalisation boursière en dessous de 2 000 milliards de dollars, alors qu’elle s’élève à 1,96 000 milliards de dollars, selon CoinMarketCap.

Pendant ce temps, l’analyste de marché Michael van de Poppe estime que Bitcoin doit retrouver le niveau de 46 000 $ pour atteindre une dynamique haussière. Il affirme :

«Cela pourrait être une étape pour un renversement de Bitcoin. Dans ce cas, il semble qu’une divergence haussière se crée (un autre scénario est une reprise rapide au-dessus de 46K$, ce serait aussi un signe).

Alors que le président salvadorien Nayib Bukele a révélé ses prévisions haussières selon lesquelles le prix du Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ cette année, il reste à voir comment la principale crypto-monnaie se développera.

Cependant, l’analyste de Goldman Sachs, Zach Pandl, a déclaré dans une note de recherche récente que le bitcoin est susceptible de dépasser l’or en parts de marché en 2022.

Goldman Sachs a déclaré que Bitcoin détenait actuellement une part de 20% du marché de la « réserve de valeur ». La capitalisation boursière de la crypto-monnaie est de 700 milliards de dollars, tandis que 2 600 milliards de dollars d’or sont détenus à titre d’investissement.

Goldman Sachs a en outre prédit que Bitcoin se convertira « probablement » en une part plus importante au fil du temps. La banque d’investissement multinationale américaine et la société de services financiers ont également noté que si Bitcoin atteignait une part de marché de 50%, son prix atteindrait un peu plus de 100 000 $, a rapporté Blockchain.News.

Source de l’image : Shutterstock