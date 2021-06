Bitcoin tombe à son plus bas niveau en cinq mois alors que le prix baisse sous la barre des 30 000 $

Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau en cinq mois, semble-t-il au milieu de l’intensification de la répression de la Chine contre l’exploitation minière de crypto-monnaie dans le pays.

Le bitcoin est tombé mardi soir à son plus bas niveau en cinq mois, apparemment au milieu de l’intensification de la répression chinoise contre l’extraction de crypto-monnaie dans le pays. La plus grande crypto-monnaie a sombré à 29 511 $ au moment du dépôt de ce rapport, en dessous de 29 773 $ pour la première fois depuis le 22 janvier, selon les données de CoinMarketCap. « La Chine formait un marché majeur à la fois pour le commerce et l’exploitation minière. Comme cela a été touché en raison de nouvelles réglementations strictes dans le pays, cela affecte le marché mondial. La Chine a toujours eu des réglementations variées et déroutantes dans le passé, et après les corrections cette fois, le marché mondial devrait devenir plus résistant aux incertitudes en Chine. Cet événement sera enregistré dans l’histoire comme un autre événement vers la décentralisation des crypto-monnaies », a déclaré Sathvik Vishwanath, cofondateur et PDG d’Unocoin à Financial Express Online.

à mettre à jour…

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.