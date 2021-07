Bitcoin tombe alors qu’Amazon nie accepter le BTC comme moyen de paiement. ⋆ Crypto nouveaux médias

Plus tôt, un rapport du journal City AM de Londres, citant un “initié” anonyme, a rapporté qu’Amazon pourrait chercher à explorer les paiements en bitcoins, qui ont fait grimper la plus grande crypto-monnaie du monde jusqu’à 14,5% avant de réduire les gains pour durer 6% de plus. à 37 000 $. Bitcoin avait brièvement atteint plus de 40 000 $ lundi après l’annonce de la nouvelle. Elon Musk avait également révélé que SpaceX possédait également du bitcoin.

Amazon nie avoir exploré les paiements cryptographiques.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré lundi: “Malgré notre intérêt pour l’espace, la spéculation qui s’est ensuivie autour de nos plans spécifiques pour les crypto-monnaies n’est pas vraie. “Nous restons concentrés sur l’exploration de ce à quoi cela pourrait ressembler pour les clients qui achètent sur Amazon.” La société avait publié le 22 juillet une offre d’emploi pour un responsable de produit de monnaie numérique et de blockchain. Cette offre d’emploi du géant de la vente au détail avait suscité des questions parmi les analystes quant à savoir si cette décision pourrait éventuellement conduire Amazon à accepter Bitcoin comme méthode de paiement. Cependant, Amazon a nié qu’ils exploraient les paiements cryptographiques.

Le démenti d’Amazon a fait chuter Bitcoin en dessous de 37 000 $.

Le refus d’Amazon a fait chuter Bitcoin en dessous de 37 000 $, tandis que les pièces rivales, notamment Ether et Litecoin, ont également chuté. Les investisseurs se précipitant pour couvrir les paris baissiers avaient alimenté le rallye précédent qui avait fait grimper la crypto-monnaie à un moment donné de plus de 17% lundi à 40 545 $, son plus haut depuis le 15 juin. Comme indiqué précédemment, plus de 950 millions de dollars de shorts crypto ont été liquidés lundi, le plus depuis le 19 mai, selon les données de Bybt.com. Récemment, un nombre croissant d’entreprises ont commencé à accepter les crypto-monnaies pour le paiement, rapprochant ainsi une classe d’actifs jusqu’à récemment évitée par les grandes institutions financières.