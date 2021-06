Bitcoin tombe en dessous de 30 000 $ pour la première fois

23/06/2021 à 9h56 CEST

SPORT.es

Bitcoin est tombé en dessous de 30 000 $ pour la première fois en plus de cinq mois, frappé par la décision de la Chine contre la crypto-monnaie la plus populaire au monde. La monnaie numérique est tombée à environ 28 890 $ et a perdu plus de 50% de sa valeur depuis qui a atteint un sommet historique de 64 870 $ en avril. La Chine a demandé aux banques et aux plateformes de paiement de cesser de prendre en charge les transactions en monnaie numérique.

Le mouvement effectué par Les autorités chinoises tentent d’arrêter l’exploitation minière de Bitcoin dans la province du Sichuan. Lundi, la banque centrale de Chine a déclaré qu’elle avait récemment convoqué un certain nombre de grandes banques et sociétés de paiement pour leur demander de prendre des mesures plus strictes en matière de trading de crypto-monnaie. Les banques ont été invitées à ne pas fournir de produits ou de services tels que le commerce, la compensation et le règlement des transactions de crypto-monnaie.

Le troisième prêteur chinois en termes d’actifs, la Banque agricole de Chine, a déclaré qu’elle suivait les directives de la Banque populaire de Chine et qu’elle procéderait à une vérification diligente avec ses clients. pour éradiquer les activités illégales impliquant l’extraction et les transactions de crypto-monnaie.