Bitcoin tombe en dessous de 58K $ alors que Bloomberg envisage un prix BTC de 80K $ au T2

Bitcoin (BTC) a annulé les gains récents pour perdre 1,5% le 6 avril alors que les taureaux étaient frustrés sans aucun signe d’attaque sur des sommets de tous les temps

Graphique de bougie en 1 heure BTC / USD (Bitstamp). Source: Tradingview

Bitcoin va « probablement » écraser la résistance de 60 000 $

Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré des creux locaux de 57340 $ frappant mardi après une autre tentative infructueuse de s’attaquer à une résistance de 60000 $.

En dépit d’être une question de milliers de dollars loin des sommets historiques de 61 700 $, BTC / USD n’a pas été en mesure de chasser les vendeurs pour de bon. Tout en s’amincissant, la dernière bande de résistance est restée en place.

Ce ralentissement du marché haussier 2020-2021 en a alarmé certains, mais les analystes professionnels restent inébranlables dans leurs évaluations optimistes de la plus grande crypto-monnaie.

Parmi eux, Bloomberg Intelligence, qui a prédit mardi que le deuxième trimestre serait plus susceptible de générer une nouvelle augmentation à 80 000 dollars qu’un mouvement capitulatoire à 40 000 dollars.

« L’adoption de la crypto de référence en tant qu’actif de réserve mondial a franchi le seuil général, comme nous le voyons, et la marée du marché augmente. Ce scénario a fait basculer le point focal de notre analyse 2021 vers des indicateurs plus techniques à partir d’une gamme plus large de métriques fondamentales et en chaîne au cours des dernières années », lit-on dans un nouveau rapport.

« Un scénario 2T plus probable est de franchir la résistance de 60 000 $ et de se diriger vers 80 000 $. Une sauvegarde vers un support de 40 000 $ est moins probable, à notre avis. »

Le stratège principal des produits de base de Bloomberg, Mike McGlone, qui a rédigé le rapport, est bien connu comme un taureau Bitcoin, et son point de vue correspond à celui de diverses ressources analytiques qui présentent leurs propres raisons d’être confiants dans le marché.

Poursuivant, il a noté qu’en termes d’actif de réserve, Bitcoin usurpe un terrain qui était autrefois réservé à l’or. Le métal précieux « aura toujours une place dans les collections de bijoux et de pièces de monnaie », a-t-il soutenu, « mais la plupart des indicateurs indiquent une accélération du rythme du Bitcoin remplaçant le métal comme réserve de valeur dans les portefeuilles des investisseurs. »

« Les fondements fondamentaux et techniques de Bitcoin s’améliorent tandis que l’or se détériore », résume le rapport.

L’appel de réveil Altcoin voit un gain

Pendant ce temps, les altcoins avaient encore plus à célébrer que l’investisseur moyen de Bitcoin ce jour-là, car les crypto-monnaies à grande capitalisation s’ajoutaient à une forte croissance hebdomadaire.

Parmi eux se trouvait Ether (ETH), fraîchement sorti de nouveaux sommets historiques d’environ 2150 $, et XRP, qui a franchi la barrière de 1 $ pour la première fois depuis 2018 avant d’être corrigé.

Binance Coin, (BNB), le deuxième plus grand altcoin en termes de capitalisation boursière, a gagné 3,4% pour atteindre 388 $, scellant des gains hebdomadaires de plus de 33%.

« Les Altcoins à grande capitalisation se réveillent », a annoncé Rekt Capital, un trader Twitter populaire.

Un graphique d’accompagnement suggérait que les altcoins plus petits ressentiraient l’avantage une fois que les pièces plus grandes auraient surperformé. Comme Cointelegraph l’a rapporté, les altcoins font traditionnellement mieux une fois que Bitcoin a passé un laps de temps approprié à se consolider après une course haussière.

La domination de la capitalisation boursière du Bitcoin s’est établie à 55,1% sur la journée, son plus bas depuis mai 2019.

Graphique de dominance de la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Source: CoinMarketCap