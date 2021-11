Bitcoin tombe en dessous de 60 000 $ au milieu d’une large vente sur les marchés de la cryptographie

L’ancien commissaire de la CFTC, Brian Quintenz, a rejoint les hôtes « First Mover » pour examiner le paysage de la réglementation de la cryptographie. Cela survient alors que Quintenz rejoint le conseil d’administration du premier «marché des événements» réglementé par la CFTC, Kalshi. Le co-directeur général et membre du conseil d’administration de Strategic Funds, Marc Lopresti, a fourni des informations sur le marché alors que le bitcoin tombait en dessous de 60 000 $. De plus, Brave, le navigateur Web axé sur la cryptographie, ajoute un portefeuille natif et prendra en charge Solana et tous les jetons compatibles avec les machines virtuelles Ethereum. Brave PDG Brendan Eich a expliqué le mouvement.

