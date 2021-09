Réserve d’or de valeur

Bitcoin « Tôt » dans la « Courbe d’adoption » et a « Un potentiel de hausse important » en tant qu’or numérique, selon Miller Opportunity Trust dans le dépôt de la SEC

Le gestionnaire milliardaire Bill Miller a investi dans GBTC alors qu’il était à une forte décote car il offrait un “potentiel de hausse supplémentaire”. A également acheté 21,5 millions de dollars d’actions COIN, le qualifiant de « tout à fait une bonne affaire ».

Miller Opportunity Trust, un fonds géré par le gestionnaire milliardaire Bill Miller, a parlé de son investissement Bitcoin dans le dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Comme nous l’avons signalé il y a environ une semaine, le gestionnaire de fonds a divulgué une exposition à la plus grande crypto-monnaie via Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale via Miller Opportunity Trust. La Fiducie détient 1,5 million d’actions de GBTC évaluées à environ 44,72 millions de dollars.

GBTC se négocie actuellement à une remise de 13% par rapport à l’actif sous-jacent Bitcoin, qui se négocie actuellement à 49 950 $, après avoir dépassé les 51 000 $ vendredi.

Dans le dossier de la SEC, Miller Opportunity Trust a écrit qu’après avoir été des observateurs de Bitcoin pendant une longue période, finalement, au deuxième trimestre de 2021, ils ont obtenu l’autorisation d’investir dans GBTC, une fiducie de concédant à durée indéterminée, entièrement investie dans le principal crypto-monnaie.

Il a en outre noté qu’au cours du trimestre, alors que le bitcoin avait chuté de plus de 50 %, la fiducie s’est négociée à l’une de ses remises les plus importantes, 21,23 % le 14 mai, “offrant un potentiel de hausse supplémentaire”.

“Nous pensons que Bitcoin a un potentiel de hausse important en tant que forme” d’or numérique “. Avec une capitalisation boursière de l’or supérieure à 11 milliards de dollars, le plafond actuel de Bitcoin, proche de 600 milliards de dollars, aurait un long chemin à parcourir pour rattraper son retard. Nous sommes au début d’une courbe d’adoption continue et Bitcoin sera volatil, mais nous pensons que le rapport risque-rendement est attrayant », lit-on dans le document.

Dans le même temps, il a également noté qu’il y a relativement peu d’utilisation de bitcoin sur le marché de détail et commercial par rapport à son utilisation relativement importante par les spéculateurs, ce qui contribue à la volatilité des prix.

En plus d’investir dans GBTC, le fonds a également révélé détenir 85 000 actions de Coinbase d’une valeur de 21,53 millions de dollars. Au moment de la rédaction, les actions COIN se négocient à 278,44 $, connaissant une tendance à la hausse depuis fin juillet, la même chose que Bitcoin. Pourtant, par rapport à Bitcoin étant en baisse de 23% par rapport à son sommet historique, COIN a encore du chemin à parcourir pour atteindre le pic de 429,54 $ réalisé le jour de ses débuts.

La Fiducie a noté que la bourse de crypto-monnaie est devenue une entreprise publique à la mi-avril à la suite de son inscription directe sur le Nasdaq à un prix de référence de 250 $.

“Nous pensons qu’à long terme, la société a le potentiel d’être la principale plate-forme technologique dans l’espace croissant des crypto-monnaies”, lit-on dans le dossier.

Avec les bénéfices de 2021 de COIN négociés à 30x, c’est “une bonne affaire pour une entreprise en croissance rapide sur ce marché”, dont les revenus devraient être 4,5 fois plus élevés que ceux de 2020.

Bien que le marché puisse être préoccupé par les revenus et les bénéfices, étant donné qu’il s’agit de chiffres de cycle de pointe, “nous voyons un potentiel important pour l’entreprise à long terme alors que l’industrie naissante continue de croître et que COIN consolide sa position de plate-forme leader”, Ça disait.

