Bitcoin toujours inadapté aux paiements grand public, selon la Deutsche Bank

À cet égard, The Lightning Network, qui vise à améliorer l’évolutivité de Bitcoin en augmentant la vitesse et en réduisant les coûts, pourrait être prometteur, a écrit Laboure. Lightning Network affirme qu’il peut traiter 25 millions de transactions par seconde à un coût de quatre cents par transaction, ce qui implique qu’il est mille fois plus rapide que Visa pour traiter les paiements et avec des frais moins élevés, a écrit Deutsche. Mais Visa et Mastercard affichent actuellement des volumes de transactions qui éclipsent ceux du Lightning Network.

