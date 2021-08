Bitcoin trébuche un peu, se négocie maintenant à 44 000 $ ⋆ Crypto new media

Au moment de la rédaction de cet article, le bitcoin – la première monnaie numérique au monde par capitalisation boursière – a fait un petit plongeon. Au cours des deux derniers jours, la devise s’est négociée dans une fourchette de 45 000 $ à 46 000 $, et beaucoup pensaient que l’actif se dirigeait vers 50 000 $. Cependant, il semble encore une fois que le bitcoin se soit déplacé un peu trop rapidement pour son propre bien. L’actif est depuis retombé un peu dans la fourchette basse de 44 000 $, et de nombreux analystes espèrent que BTC pourra faire une pause.

Maintenant, plusieurs d’entre eux examinent des indicateurs techniques ainsi que d’autres données pour mieux comprendre où le bitcoin ira probablement dans un avenir proche. Jason Lau – COO de l’échange cryptographique OKCoin – a déclaré dans une récente interview :

Alors que le bitcoin progresse proprement jusqu’à 42 000 $, la limite supérieure de la fourchette dans laquelle il est bloqué depuis des mois, il y a maintenant un objectif à plus long terme d’ATH de 64 000 $. Cependant, cela pourrait prendre un peu plus de temps car il y a des signes de fatigue, compte tenu de cette augmentation de 55%. Le RSI est de 80+, de retour aux niveaux de fin février et mi-mars. Ces deux fois, nous avons vu le BTC baisser d’environ 20% par la suite, mais nous avons connu des sommets plus élevés plus tard.

Un commentaire supplémentaire est venu de David Keller, le stratège en chef du marché chez StockCharts.com. Il expliqua:

Trois signaux techniques clés indiquent une configuration beaucoup plus haussière pour le bitcoin. Premièrement, le retrait le plus récent du niveau de 42 000 $ a vu le bitcoin chuter à environ 38 000 $ au lieu de revenir au support précédent à 30 000 $. Cela a été rapidement suivi par la cassure au-dessus de 42 000 $, ce qui indique dans l’ensemble un pouvoir d’achat accru et une dynamique positive. Deuxièmement, le bitcoin est désormais au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours pour la première fois depuis mai. La moyenne mobile à 50 jours est maintenant en hausse pour la première fois depuis avril. Ces signaux de moyenne mobile montrent une rotation d’une tendance négative à une tendance positive et suggèrent un potentiel de hausse supplémentaire. Enfin, le RSI n’affiche plus de divergence baissière. Pour le premier semestre 2021, chaque poussée plus élevée du bitcoin a entraîné un pic de dynamique inférieur. Cette divergence baissière suggérait un affaiblissement de la dynamique des prix et essentiellement une absence d’acheteurs. Maintenant, nous voyons que le RSI a brisé ce modèle de divergence, le RSI devenant suracheté lors de la plus récente hausse. Cela indique une rotation de la phase de distribution à la phase d’accumulation et une perspective plus haussière devrait être justifiée.