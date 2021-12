Bitcoin Une couverture intelligente pour les investisseurs, déclare le président de 0 Billion Starwood Capital Group

Réserve d’or de valeur

Bitcoin, une couverture intelligente pour les investisseurs, déclare le président de Starwood Capital Group, 100 milliards de dollars

AnTy4 décembre 2021

Bien que « il y ait beaucoup de fascination » pour que BTC valent 100 000 $ ou 25 000 $ pour le PDG de PayPal, c’est l’argent programmable, les NFT et le DeFi qui sont « vraiment intéressants ».

Le milliardaire américain Barry Sternlicht, président de Starwood Capital Group, a déclaré qu’il détenait environ 2 à 3% de sa valeur nette en crypto-monnaie.

Starwood gère environ 100 milliards de dollars de dette, d’actifs immobiliers et d’actifs énergétiques.

S’exprimant lors d’un événement Bloomberg vendredi à Miami, Sternlicht a qualifié Bitcoin de couverture intelligente pour les investisseurs dans un monde qui « imprime de l’argent ».

« Si ça tombe à zéro, ça ne me fera pas de mal. »

En parlant d’inflation, Sternlicht a déclaré qu’il s’attend à ce que le plan de relance américain ait une pression inflationniste sur les matières premières, exacerbant une pénurie de logements et faisant monter les loyers.

En octobre, Sternlicht avait révélé que son portefeuille crypto se composait de Bitcoin et d’Ether, car les deux avaient leurs propres avantages.

À l’époque, il avait déclaré que l’impression monétaire était la raison d’investir dans les actifs cryptographiques.

« La raison pour laquelle je possède BTC est que le gouvernement américain et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental impriment de l’argent jusqu’à la fin des temps », a-t-il déclaré. Alors qu’il a repoussé le fait que Bitcoin soit « sans valeur », selon lui, Bitcoin est une « pièce stupide », sans « autre but réel qu’une réserve de valeur ».

Pendant ce temps, l’action des prix du bitcoin et de la crypto est la moins préoccupante pour PayPal.

S’exprimant lors de la conférence . Next, le PDG du géant des paiements, Dan Schulman, a noté que même si « il y a beaucoup de fascination » pour que BTC vaille 100 000 $ ou 25 000 $ « ce qui m’intéresse vraiment, c’est que les formes de crypto ou numériques de monnaie peuvent ajouter une utilité incrémentielle aux paiements – des choses comme l’argent programmable, des choses comme les NFT (jetons non fongibles), des choses comme certaines applications DeFi.

Lors du même événement, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a évoqué l’inflation, affirmant qu’elle « ressemble à une bosse. Et une bosse finit par décliner.

Elle est convaincue que l’inflation baissera l’année prochaine, ajoutant : « nous devons indiquer très clairement que nous sommes prêts (à agir), dans les deux sens ».

Perry Warjiyo, gouverneur de la banque centrale d’Indonésie, a également commenté l’inflation du pays, qui devrait atteindre 4% au deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre de 2023.

« Mais par nature, les décisions sur les taux d’intérêt doivent être prospectives, préventives, prioritaires. »

