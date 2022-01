Bitcoin utilise 8 fois plus d’électricité que Google et Facebook réunis

L’exploitation minière de Bitcoin utilise huit fois plus d’électricité que Google et Facebook réunis. (Crédits : .)

La crypto a un énorme problème d’empreinte carbone.

Une seule transaction Bitcoin nécessite en moyenne 1 173 kilowattheures (kWh), suffisamment pour alimenter une maison britannique typique pendant plus de trois mois.

Bitcoin semble être la crypto la plus gourmande en énergie, avec une utilisation moyenne de 1 173 kilowattheures (kWh) pour une seule transaction, selon les données de MoneySuperMarket.com.

En comparaison, Google, propriété d’Alphabet, le plus grand moteur de recherche au monde, utilise 12T de watt-heure (Wh), soit environ un douzième de la consommation d’énergie de Bitcoin.

Facebook, le plus grand réseau social au monde, nécessite encore moins avec 5 TWh pour ses fonctions – 3,5% par rapport à ce dont la crypto-monnaie a besoin.

À en juger par le nombre de transactions qui ont eu lieu au cours des 12 derniers mois, on estime que les transactions Bitcoin ont utilisé 123 térawattheures (TWh) ou 123 milliards de kWh d’énergie.

C’est plus d’énergie consommée que 185 pays et est comparable à la consommation énergétique annuelle de la Norvège.

Le coût de cette empreinte carbone se chiffre également en milliards, la facture énergétique annuelle de Bitcoin atteignant 11,03 milliards de dollars, soit à peu près le même que le PIB des Bahamas.

L’année dernière, El Salvador est devenu le premier pays à construire une « ville Bitcoin ». (Crédits : REUTERS)

Les jetons non fongibles (NFT), qui sont des actifs numériques sur la blockchain, y contribuent également, car chaque étape du cycle NFT nécessite de l’énergie.

De l’ajout (ou de la frappe) d’un jeton sur la blockchain et des enchères sur un NFT aux enchères, à la transaction entre l’acheteur et le vendeur et même les futures transactions sur le marché de la revente utilisent de l’énergie.

Bien que cela varie en fonction du NFT, on estime que le NFT moyen utilise 340 kWh et a une empreinte carbone de 241 KgCO2.

Il y a eu une augmentation récente de la popularité des NFT au cours de la dernière année. Selon les données de Google Trends, le volume de recherche Google pour les NFT aux États-Unis a dépassé les recherches pour «crypto» et «bitcoin».

Bien que les NFT utilisent toujours beaucoup moins d’énergie que certains homologues de crypto-monnaie, ils utilisent toujours 0,3 térawattheure (TWh) d’énergie, ce qui représente plus d’électricité que 28 pays.

Pourquoi la crypto-monnaie consomme-t-elle autant d’énergie ?

Le processus d’extraction et d’utilisation de la crypto-monnaie peut être particulièrement énergivore en raison des algorithmes utilisés pour les alimenter. Avec des millions de personnes qui utilisent, échangent et exploitent chaque jour, l’empreinte carbone de la cryptographie s’élève à des montants dangereux.

En juin, la Chine, le plus grand consommateur d’électricité au monde, a fermé ses opérations d’extraction de Bitcoin dans le Sichuan pour répondre aux préoccupations environnementales. Droits d’auteur :

La technologie sur laquelle repose la crypto-monnaie utilise un mécanisme de consensus de preuve de travail pour valider les transactions. Il s’agit d’un processus à forte intensité d’énergie et de matériel et une proportion importante de l’activité minière utilise des ressources énergétiques non renouvelables comme le charbon.

En juin, la Chine, le plus grand consommateur d’électricité au monde, a fermé ses opérations d’extraction de Bitcoin dans le Sichuan pour répondre aux préoccupations environnementales.

Le secteur de la crypto-monnaie est poussé à rechercher des méthodes d’exploitation minière plus propres, avec l’adoption d’énergies renouvelables comme l’énergie solaire, éolienne et géothermique pour valider les transactions.

Les bases du Bitcoin : ce qu’il faut savoir sur la crypto-monnaie

Bitcoin est une monnaie peer-to-peer entièrement numérique (Crédits : .)

Bitcoin est un type de crypto-monnaie, qui est une monnaie virtuelle ou numérique – comme une version en ligne de l’argent.

Il fonctionne sans banque centrale ni réglementation formelle et est généralement échangé de personne à personne lorsqu’il est vendu ou échangé.

En 2008, quelqu’un du nom de Satoshi Nakamoto a publié un livre blanc de neuf pages détaillant une vision du Bitcoin, décrit comme un « système de paiement électronique peer-to-peer » qui fonctionnerait hors de la portée des gouvernements.

Quelques mois plus tard, Nakamoto a publié un logiciel qui permettait aux utilisateurs d’« exploiter » la crypto-monnaie.

Essentiellement, l’exploitation minière implique un processus de calcul intensif pour créer de nouveaux Bitcoins. Plus les Bitcoins sont extraits, plus le processus devient difficile – nécessitant plus de puissance informatique, ce qui donne à Bitcoin sa réputation négative pour l’environnement.

Il n’y a qu’une quantité finie de Bitcoins qui peuvent être produites et diffusées, ce qui lui confère sa rareté et, en théorie, sa valeur.

Les gens peuvent suivre leur propriété de Bitcoin en utilisant un portefeuille de crypto-monnaie, qui est un moyen numérique d’échanger des paiements.

Il est facile à suivre car les détails sont stockés dans un grand livre appelé blockchain, qui est accessible au public et comprend toutes les transactions confirmées.

La valeur de la crypto-monnaie fluctue tout le temps de la même manière que les devises plus conventionnelles.

L’année dernière, El Salvador est devenu le premier à légaliser l’utilisation du Bitcoin. Il a également annoncé la construction d’une « Bitcoin City » où la ville et son exploitation minière de Bitcoin à forte intensité énergétique seraient alimentées par l’énergie géothermique d’un volcan.

Avec Bitcoin qui évolue rapidement vers le courant dominant, les gouvernements en faveur de la cryptographie sont susceptibles de soutenir le secteur en permettant la création de sociétés minières à proximité des réseaux électriques renouvelables.

Ce modèle est actuellement utilisé en Chine, où des installations minières à grande échelle ont été établies dans des régions où l’énergie est bon marché et excédentaire.



PLUS : Près de 20 000 nouveaux guichets automatiques Bitcoin installés en 2021



PLUS : L’homme qui a mis au rebut un disque dur contenant 330 millions de livres sterling en Bitcoin se tourne vers la Nasa pour obtenir de l’aide

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();