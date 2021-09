Bitcoin utilisera autant d’électricité que l’ensemble du Pakistan pour l’extraction de crypto en 2021

Plus tôt cette année, Elon Musk de Tesla avait déclaré que son entreprise cesserait d’accepter le Bitcoin des clients pour ses voitures électriques en raison des inquiétudes concernant l’impact environnemental de la monnaie virtuelle. (Image : .)

Le réseau bitcoin consomme de plus en plus d’énergie pour extraire des bitcoins. La puissance totale consommée par le réseau bitcoin a déjà franchi le niveau de consommation de 2020. L’année dernière, l’électricité consommée par le réseau pour l’extraction de bitcoins était estimée à environ 67 térawattheures (TWh). La consommation de cette année a déjà dépassé cette marque et d’ici la fin de 2021, l’exploitation minière devrait avoir consommé 91 TWh d’énergie – autant que le Pakistan, selon un rapport de recherche de Bloomberg. Il a noté qu’à mesure que le prix du bitcoin augmente, de plus en plus de mineurs de bitcoin rejoignent le réseau avec des machines moins économes en énergie pour extraire le bitcoin qui pousse l’utilisation d’énergie.

La forte utilisation d’électricité pour l’extraction de bitcoins a également rendu de plus en plus important le passage à des sources d’énergie à faible émission de carbone pour l’électricité. Selon le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index de l’Université de Cambridge, la consommation d’énergie du bitcoin est étroitement liée aux coûts financiers encourus dans l’exploitation minière ainsi qu’à la trajectoire de prix attendue du bitcoin. Dans sa FAQ sur la consommation d’énergie, il a déclaré que la hausse des prix du bitcoin et/ou la baisse des coûts de l’électricité entraînent généralement une augmentation de la consommation d’électricité, car le matériel moins efficace sera rétabli.

Plus tôt cette année, Elon Musk de Tesla avait déclaré que son entreprise cesserait d’accepter le Bitcoin des clients pour ses voitures électriques en raison des inquiétudes concernant l’impact environnemental de la monnaie virtuelle. Cependant, en juillet lors de la conférence B Word axée sur Bitcoin, Musk a déclaré que Tesla recommencerait à accepter le bitcoin une fois qu’il “confirmerait que le pourcentage d’utilisation d’énergie renouvelable est très probablement égal ou supérieur à 50%, et qu’il y a une tendance à l’augmenter. numéro », avait rapporté . citant Musk.

En ce qui concerne les pays qui extraient le plus de bitcoins, la Chine détenait une part de 46% en moyenne mensuelle du hashrate mondial de minage de bitcoins en avril 2021, suivie de 16,8% des États-Unis, 8,2% du Kazakhstan, 6,8% de la Russie. , 4,6 % de l’Iran, 3,4 % de la Malaisie, 3 % du Canada, 2,81 % de l’Allemagne, 2,27 % de l’Irlande et 5,92 % des autres, selon l’indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin.

