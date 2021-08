Bitcoin v. Ethereum – Évaluer quel actif atteindra son ATH en premier ⋆ Crypto new media

Bitcoin et Ethereum sont toujours en concurrence. Eh bien, c’est l’opinion de leurs crypto-communautés respectives. Aujourd’hui, alors que les deux actifs sont parmi les plus importants du secteur, leur capitalisation boursière, leurs valorisations et leurs fonctionnalités restent très différentes.

Cependant, leur élan peut être mieux analysé en ce qui concerne les capacités de récupération d’ATH. L’article suivant pourrait aider à clarifier quel actif a probablement le dessus en ce moment.

Prise en charge en chaîne Ethereum ?

Collectivement, les deux actifs sont confrontés à une forte demande après la reprise, car leurs prix se maintiennent à des niveaux plus élevés. Cependant, l’éther facilite probablement une demande un peu plus élevée, et leur offre a également ralenti.

Selon Ki-Young Ju, PDG de CryptoQuant, la crise de liquidité côté vente d’Ethereum est toujours intense. L’échange d’Ethereum NetFlow est resté négatif. Au contraire, le mouvement vers le sud des réserves de change pour Bitcoin s’est arrêté en mai. Cela signifie que la quantité d’Ethereum existant sur les échanges a augmenté, alors qu’il en a été de même pour Bitcoin.

Tirant une inférence des données susmentionnées, Young Ju a suggéré qu’il y avait une plus grande possibilité qu’Ethereum atteigne à nouveau ses niveaux d’ATH en premier.

Ou Bitcoin est-il toujours sur un pied d’égalité ?

Statistiquement, Bitcoin est à la traîne d’Ethereum en termes de récupération avec un chiffre de 52,67%, au moment de la publication. En comparaison, Ethereum a enregistré un chiffre de 76,68%. Bien que les chiffres soient en faveur d’Ether, on peut clairement observer que Bitcoin et Ethereum ont maintenu une forte corrélation structurelle après le 19 mai.

Les graphiques journaliers sont fortement identiques et les deux actifs ont franchi leurs principales résistances le même jour. Par exemple, Bitcoin a franchi la barre des 42 000 $ aux premières heures du 7 août. Ethereum, de son côté, a pris une position supérieure à 3000$ quelques heures plus tard à la même date.

Pourtant, Ethereum a un avantage de volatilité

Maintenant, en termes de dynamique, les traders de produits dérivés s’attendaient à ce qu’Ethereum se déplace plus rapidement au cours des prochains jours. Selon Skew, l’écart de volatilité Ethereum-Bitcoin 6M augmente. Cela signifie que l’ETH devrait être plus volatil. Alors qu’une espérance de volatilité plus élevée peut également conduire à des corrections plus fortes, à long terme, Ethereum pourrait avoir un avantage mineur si la tendance reste haussière.

Par conséquent, les chances sont actuellement de favoriser Ethereum atteignant 4356 $, bien avant que Bitcoin ne touche 64 804 $. Hélas, seul le temps nous dira si la dynamique restera la même dans les semaines à venir.