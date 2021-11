Bitcoin va clôturer novembre en négatif. Est-ce vraiment inquiétant ?

Bitcoin a fini par casser le support immédiat le plus pertinent, et réaffirme une tendance baissière à court terme, clôturant ainsi un mois de novembre plutôt négatif. Mais devrions-nous vraiment nous en soucier ? Découvrez-le ci-dessous.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 54 980,56 $, accumulant un léger gain de 1,03% au cours des dernières 24 heures.

Malgré le négativisme qui existe à court terme sur le marché, le départ constant de BTC des bourses continue de contribuer à la pénurie de pièces, et cela ne peut conduire qu’à des augmentations de prix tant que la demande augmente ou au moins reste stable.

Réserves BTC sur les échanges par rapport au tableau des prix. Source : Crypto Quant.

À l’heure actuelle, ce qui pose problème, ce sont les liquidations des achats à effet de levier. Cependant, ces ventes de panique ont tendance à se dissiper rapidement, de sorte que la tendance précédente pourrait bientôt reprendre.

Les rachats à effet de levier. Source : CryptoQuant.

Le comportement du Bitcoin durant cette dernière semaine de novembre est déterminant

Dans le graphique avec des bougies de 4 heures, nous voyons un comportement baissier assez pertinent, qui a réussi à traverser une fourchette latérale dans laquelle le prix est resté bloqué pendant près de deux semaines.

Désormais, la tendance à court terme est clairement entre les mains des vendeurs. Cependant, le prix est au-dessus d’une zone de support très importante, où nous pourrions bien voir une réaction haussière pour reprendre la tendance haussière.

Pour le moment, il est fort probable que nous assistions à des ventes supplémentaires dans les prochains jours, mais il est également probable que cet automne que je prévois n’atteindra pas un plus bas effectif plus bas, créant ainsi un double creux et le possible creux de la retracement.

Analyse et prévisions Bitcoin pour la dernière semaine de novembre. Source : TradingView.

Pour le moment, la chute n’est qu’un petit revers

Si nous regardons vers la gauche, la baisse des 2 dernières semaines n’est qu’un revers nécessaire, après un fort rallye haussier.

Les taureaux sont toujours la force dominante, et ils sont très susceptibles de nous surprendre bientôt.

Pour l’instant, la baisse ne montre aucun signe que le fond a déjà été atteint, nous pouvons donc nous attendre à des ventes plus élevées. Le support le plus proche est à 52 920 $.

Mais, une fois la tendance rétablie, l’élan qui se construit pourrait faire grimper le prix beaucoup plus haut que le précédent record historique.

Ce que je prédis n’arrivera pas en ce dernier novembre. Cependant, si l’on regarde l’histoire du Bitcoin, on voit qu’il aime réserver de bonnes surprises en décembre.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

