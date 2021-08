Bitcoin va exploser au-dessus de 50 000 $ ?, les fondamentaux crient aux bénéfices Crypto new media

Bitcoin est passé de tous les niveaux de résistance majeurs au cours du mois dernier. Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie à 48 412 $ avec un bénéfice de 3,8%.

BTC sur un rallye dans le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

Après des semaines dans le vert, le sentiment général sur le marché de la cryptographie est devenu résolument haussier, les vendeurs semblant épuisés et incapables de poursuivre leur assaut.

Le directeur de la macroéconomie mondiale pour la société d’investissement Fidelity Jurrier Timmer pense que Bitcoin pourrait reprendre les sommets précédents et revenir à la découverte des prix. Dans un fil publié via Twitter, Timmer a comparé le prix de BTC à différents moments historiques.

Comme on le voit ci-dessous, l’action actuelle des prix de Bitcoin est «similaire» à l’expérience de la phase de distribution en février et avril. À ce moment-là, le prix de la BTC semblait bloqué mais est finalement passé à la hausse. Timmer a dit :

Avec le dernier rallye, la capitalisation boursière du bitcoin se rapproche des anciens sommets. Si nous ajoutons le reste de l’espace crypto, nous avons récupéré une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars. Ce n’est plus un spectacle secondaire, les amis.

Source : Jurrien Timmer, Fidélité

De nombreux experts estiment que l’environnement macro-économique a favorisé le Bitcoin, l’or et les actifs à risque capables de générer des rendements pour les investisseurs. En ce sens, Timmer a comparé les performances de BTC avec l’or en 1970.

Comme on le voit ci-dessous, la crypto-monnaie et le métal précieux se sont comportés de manière similaire. Bien que l’expert ait précisé que cette prédiction est « hautement subjective », elle pourrait être une indication d’une appréciation future alors que BTC prend le contrôle de la part de marché de l’or. Minuteur ajouté :

En fait, les fondamentaux de Bitcoin (son réseau) s’améliorent régulièrement. Au sommet, il y avait 34,3 millions d’adresses (avec au moins 1 $). Ce nombre est tombé à 31,8 millions au plus bas et est maintenant remonté à 33,5 millions

Source : Jurrien Timmer, Fidélité

Timmer a introduit un modèle de demande, basé sur un modèle de courbe en S, utilisé pour déterminer le niveau d’adoption d’une technologie, et un modèle d’offre, similaire au Stock-to-Flow du Plan B.

Lors du troisième événement de capitulation boursière à la mi-juillet, ce modèle s’est croisé et a créé une « bonne base de consolidation ». La prochaine fois que ces modèles se croiseront, Bitcoin se situera à environ 100 000 $, comme le montre le graphique.

Le taux de hachage de Bitcoin remonte de l’abîme (suite à l’interdiction de l’exploitation minière en Chine), bien qu’il reste bien en deçà du pic. Des prix plus élevés corrigeront probablement cela, car l’exploitation minière suit la demande.

Un autre point haussier du prix du BTC à long terme, a fait valoir l’expert, est la migration du mineur de Chine. Principal moteur de la récente pression de vente, cet événement a rendu la consommation d’énergie de la crypto-monnaie beaucoup plus propre et pourrait inciter de nouveaux inventeurs à se lancer sur le marché de la crypto.

Les événements de capitulation qui ont poussé Bitcoin d’un sommet historique à 64 000 $ à son plus bas annuel à environ 29 000 $, auront des implications positives. L’expert a affirmé que les investisseurs à court terme ont perdu des parts de marché au profit d’investisseurs ou d’acheteurs à long terme.

Ces derniers représentaient environ 12% du marché, selon les données fournies par Timmer. L’expert a dit :

Je suis impressionné par la résilience du bitcoin et de l’espace crypto en général lors de cette correction de 55%. Les spéculateurs (touristes) ont été écrasés comme ils le font habituellement lors des rabattements, et ne représentent plus que 17% du marché. Ce niveau est cohérent avec les creux passés.