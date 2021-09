Bitcoin va perturber l’industrie des paiements, déclare le PDG de Strike après le déploiement du basculement de BTC sur Twitter

Le PDG de la société de portefeuilles crypto Strike a déclaré que Bitcoin (BTC) aurait un impact sur l’industrie des paiements une fois combiné avec l’un des plus grands réseaux Internet.

Le PDG Jack Mallers a déclaré dans une nouvelle interview à CNBC que le récent partenariat de son entreprise avec Twitter pour amener les pourboires BTC au géant des médias sociaux rendra le paiement des personnes aussi facile que de leur envoyer des messages sur Internet.

“Nous utilisons Bitcoin pour rendre le tweet à quelqu’un aussi simple que d’envoyer de l’argent à quelqu’un, n’importe où dans le monde, n’importe quand, n’importe où, n’importe quelle devise, peu importe… Vous avez une interruption de paiement absolue qui se fait attendre depuis longtemps . “

Le BTC est la première monnaie de l’histoire de l’humanité qui peut être transférée instantanément n’importe où dans le monde, selon Mallers.

« Les dollars qui sont dans ma poche peuvent-ils atterrir dans un autre pays en moins d’une seconde sans frais ? Non. Comment l’argent peut-il faire ça ? Il doit être nativement numérique… C’est l’innovation de Bitcoin.

Il dit également que Bitcoin en tant que marchandise doit être considéré différemment de Bitcoin en tant que réseau et que la nouvelle fonctionnalité de pourboire de Twitter n’a pas nécessairement besoin d’utiliser BTC comme un atout.

« Il y a une différence entre Bitcoin l’actif, c’est cet actif semblable à une marchandise semblable à un métal précieux, et puis il y a Bitcoin le réseau, [which] est un réseau monétaire comme le réseau Visa… et il remplit des fonctions monétaires sur un réseau mondial – la finalité monétaire mondiale instantanée.

Dans le produit Twitter Tips, tel qu’il est aujourd’hui, tel qu’il se déploie au moment où nous parlons, personne ne touche Bitcoin… Vous n’avez pas besoin de toucher à l’actif pour tirer parti du réseau.

Bitcoin échange des mains à 42 979 $ au moment de la rédaction, une baisse de 12% par rapport à son sommet de sept jours, selon CoinGecko.

Image en vedette : Shutterstock/bestfoto77