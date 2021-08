Bitcoin va s’écraser à 85% par rapport aux sommets actuels, le fondateur controversé de HEX, Richard Heart Avers ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Malgré le battage médiatique haussier croissant et le respect des niveaux de soutien par Bitcoin, fondateur controversé de Hex, Richard Heart pense qu’un crash de 85% de Bitcoin est imminent, et ce n’est pas différent du passé.

Le fondateur controversé de Hex dans une interview avec Kitco News a tiré la sonnette d’alarme en faisant référence à la baisse de 2017 qui a vu Bitcoin plonger d’environ 83% en un an, ce qui, selon lui, devrait se reproduire dans la situation actuelle.

“Chaque fois que nous obtenons un de ces gros élans qui d’ailleurs est généralement suivi d’un accident, ce que je pense que nous sommes dus pour le reste de l’accident, nous sommes déjà en baisse de moitié, je pense que nous allons descendre un autre 75 % à une baisse totale de 85 %, ».

À son avis, Bitcoin devait atteindre 10 000 $ par rapport à son sommet de 65 000 $ car, comme il l’a dit, « c’est normalement ce qu’il fait ; il chute de 85 %. » Il a également laissé entendre qu’Ethereum emboîtait le pas, cette fois avec une baisse de 95% car l’actif a une liquidité inférieure à Bitcoin.

Heart n’était pas d’accord avec les suppositions selon lesquelles, étant donné que les traders institutionnels et les gros investisseurs investissant dans l’actif ne feraient que rendre la pièce moins volatile, augmentant son prix, soulignant que ses prédictions précédentes étaient toujours correctes, et donc avec celle-ci.

Graphique BTCUSD par TradingView

« Ils ont tort et j’ai raison. J’ai l’habitude d’appeler le sommet. J’ai appelé le sommet de 65 000 $ ce jour-là et j’ai dessiné le graphique, puis je vous ai dit que le dernier cycle d’Ethereum avait atteint le sommet. 27 jours plus tard, devinez ce qui s’est passé. Ce cycle, exactement 27 jours plus tard, Ethereum a dépassé. J’ai compris à 100% que vous ne pouviez pas faire mieux, et j’ai fait la même chose en 2017″, a-t-il ajouté.

Le spécialiste de la cryptographie a également mis en garde contre les personnes qui adhèrent à l’histoire du «grand investisseur acheté», déclarant que lorsque des nouvelles selon lesquelles de grands investisseurs achetaient du bitcoin ont fait surface, c’était probablement le meilleur moment pour envisager de vendre à découvert. Il a également rejeté le récit selon lequel l’augmentation de l’activité minière ferait monter le prix de l’actif en tant que «théories de fan fiction», déclarant que le coût de l’exploitation minière ne maintenait pas le prix, mais que le prix minier suivait le prix de Bitcoin.

Le fondateur de HEX a affirmé qu’il avait vu ces cycles depuis la création de Bitcoin et que ses prédictions se réaliseraient. Il rejoint une liste d’autres analystes cryptographiques et parties concernées qui ont également parié sur la chute de Bitcoin, comme Ki-Young Ju, le PDG de la société d’analyse en chaîne CryptoQuant qui a également prédit un retracement de 85% du prix des actifs en juin. .

JPMorgan a également prédit une baisse en dessous de 25 000 $, la qualifiant de juste valeur pour les investisseurs. Alors que de nombreuses prédictions sur le mouvement des prix de Bitcoin semblent haussières, l’action des prix est révélatrice à de nombreux niveaux, laissant beaucoup à désirer quant à savoir si Bitcoin pourrait baisser plus bas.

Samedi, Bitcoin a continué de monter en flèche en valeur à l’intérieur du no mans-land, avec un gain de 6% à midi pour s’échanger dans la fourchette de 43 000 $. Les investisseurs craignent qu’avec la volatilité actuelle, une chute en dessous du niveau de support de 29 000 $ puisse entraîner une baisse angoissante du prix de l’actif.