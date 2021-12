Bitcoin va-t-il rattraper son retard ? Le marché boursier atteint de nouveaux sommets alors que Biden dit que l’inflation a atteint un sommet

Avec les hausses de taux, une menace pour le marché haussier de la cryptographie, l’inflation atteignant un sommet en quatre décennies mais en baisse par rapport au mois dernier est considérée comme positive.

Vendredi, Bitcoin a atteint 50 150 $ en tandem avec les marchés boursiers alors que l’inflation américaine a atteint un sommet de près de quatre décennies en novembre.

Mais peu de temps après, BTC est tombé à 47 000 $ et samedi est encore plus bas. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie au-dessus de 48 000 $.

Cette fois, Ether a été touché beaucoup plus durement, tombant à 3 840 $ mais a maintenant récupéré au-dessus de 4 000 $. Cela a poussé l’ETHBTC du plus haut de 2021 de 0,886 à près de 0,080 aujourd’hui.

Le graphique journalier $ ETH ressemblait à la mort il y a une heure vient d’avoir une fausse (basse) cassure si cela se produit dans un environnement de financement élevé, le prix atteint 15% comme un roc doit récupérer 4K et consolider ci-dessus pour calmer ceux qui sont sur le point de vendre $ BTC semble beaucoup plus fort – Alex Krüger (@krugermacro) 11 décembre 2021

Pendant ce temps, le S&P 500 a continué de montrer de la force et a atteint un nouveau record. En fait, les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, le marché de la cryptographie étant à la traîne. Ceci est différent de ce que nous avons vu cette année, car la corrélation de Bitcoin avec les actions continue d’augmenter grâce à son institutionnalisation.

C’est pourquoi le trader de crypto Kaleo reste optimiste sur la crypto et s’attend à ce que Bitcoin reprenne son rallye comme il l’a fait cet été lorsqu’il a pris du retard sur les marchés boursiers pour rattraper son retard plus tard.

« La même merde va se reproduire », a-t-il déclaré.

Puis-je vous présenter mon indicateur avancé global macro. Il existe un écart entre la perception de CT de l’état des marchés commerciaux mondiaux et la réalité. pic.twitter.com/zTFOelin2T – Kyle Davies (@kyled116) 11 décembre 2021

Les gains records ont été enregistrés par les marchés traditionnels en raison de la lecture de l’inflation étant en ligne avec le consensus.

Le département du Travail a déclaré que l’indice des prix à la consommation avait augmenté de 6,8% en novembre par rapport au même mois il y a un an, représentant le rythme le plus rapide depuis 1982 et le sixième mois consécutif d’inflation en hausse et dépassant 5%.

L’indice, qui mesure ce que les consommateurs paient pour les biens et services, a enregistré un pic de 0,8% en novembre après avoir augmenté de 0,9% en octobre.

Le président Joe Biden a déclaré vendredi que bien que l’inflation soit un « vrai problème » principalement dû à de graves problèmes de chaîne d’approvisionnement, il estime qu’elle a maintenant atteint un pic.

« Je pense que c’est le pic de la crise », a déclaré Biden à CNN.

C’est un bon résultat pour les marchés. L’inflation était conforme aux prévisions. Mais PIB -75% pire que prévu. L’inflation comme prévu, avec une économie faible, signifie que les plans de réduction/taux d’amortissement devraient rester inchangés. C’est pourquoi nous assistons au rallye du S&P (et du BTC). https://t.co/jFTEaoQhAb – Charles Edwards (@caprioleio) 10 décembre 2021

« Le pic d’inflation est derrière. L’inflation a atteint un sommet », a noté le trader et économiste Alex Kruger. «C’est très haussier. Une inflation élevée et continue inciterait la Fed à accélérer le processus de hausse des taux et constitue la menace la plus importante pour le marché haussier de la crypto. »

Au milieu de cela, JPMorgan Chase a toujours avancé les prévisions de la première hausse des taux d’intérêt de la Fed de septembre 2022 à juin. La banque s’attend également à ce que la Réserve fédérale accélère la réduction des achats d’actifs et mette fin au processus de réduction d’ici la mi-mars.

La dernière faiblesse du marché inquiète les participants si le marché haussier de la crypto est intact ou s’il s’agit du début d’un marché baissier pluriannuel qui apporte une douleur immense et plus de 99% de baisse.

Le Crypto Fear and Greed Index montre également des sentiments de « peur extrême » avec une lecture de 16, la même que fin juillet.

Tout le CT est baissier, alors rappelez-vous simplement si on perd ce niveau cela signifierait que pour la première fois dans toute l’histoire de la cryptographie sans une seule exception : CT avait raison – fooo (@bitcoinpanda69) 10 décembre 2021

Mais certains gardent encore espoir, étant donné que la bourse s’imprime au vert. La faiblesse de fin d’année pourrait également être due au fait que les investisseurs ne font que bloquer des bénéfices pour s’acquitter de leurs obligations fiscales.

