Bitcoin va vraiment drainer le marais

L’expression souvent citée pourrait en fait signifier quelque chose si les incitations derrière la politique changent.

« Même Idem, mais différent Idem »

Alors que Trump a récemment popularisé l’expression « vider le marais », son exécution et son point de vue étaient erronés.

Les politiciens aux États-Unis ont été considérés sous un angle négatif pendant au moins les dernières décennies. Le problème est que notre peuple est devenu tellement insensible à cette façon de penser que rien n’est fait pour rectifier la situation. Le nihilisme a été coopté jusqu’au niveau législatif.

Dans vos discussions avec votre famille, vos amis et vos pairs, est-il courant de qualifier nos dirigeants politiques de menteurs prêts à faire ou à dire tout ce qu’il faut pour obtenir votre vote ? C’est courant parmi mes pairs; J’imagine que ce n’est pas différent pour vous. Pourquoi est-ce?

Considérez un instant les incitations pour un individu à se présenter à un poste politique. Quels sont les avantages ? Eh bien, il y a une évidence flagrante : vous pouvez choisir ce qui se passe avec la législation que vous jugez nécessaire ou justifiée, avec la contribution de vos électeurs (si vous voulez prendre en compte leurs points de vue). Mais il y a aussi des avantages de second ordre, comme les pensions qui sont garanties après la fin de leur mandat. Ou mon préféré : voter sur la politique (comme le projet de loi d’infrastructure le plus récent) et plus précisément sur la manière dont l’État (se référant à l’ensemble du gouvernement fédéral américain) dépense et alloue les fonds acquis soit par les recettes fiscales, soit par l’impression monétaire.

Stock d’argent M1

Depuis 2008, nous avons vu une multitude d’impressions monétaires. Ceci est documenté ici par la Fed comme la masse monétaire M1. La Fed elle-même explique que la définition de ce en quoi consiste M1 peut être arbitrairement modifiée. Tout cela pour financer des activités allant du renflouement des banquiers en 2008 (et ensuite de ne pas poursuivre un seul individu qui était réellement responsable) à l’impression de près de 40 % de l’offre en circulation de dollars jamais créée afin de financer un arrêt économique dans un (futile ) tentent d’empêcher la propagation du virus. C’est sans prendre en considération la pléthore de problèmes systémiques au sein de notre infrastructure, y compris, mais sans s’y limiter : les droits civils, la santé publique, les soins de santé, les prêts étudiants, la sécurité sociale, les retraites et puis il y a le financement de ce que beaucoup appellent la “guerre éternelle” de l’Amérique. ” déclarer que nous avons été depuis notre victoire sur l’Allemagne nazie (et, vraiment, pour toute la vie de notre pays).

C’est pour ces raisons que je propose ; la politique et le gouvernement se sont inextricablement mariés à la Réserve fédérale. La Fed est lentement devenue le seul prêteur de recours aux États-Unis et pour soutenir le pétrodollar. Et ce qui est pire, c’est que ce compte bancaire peut manifester des dollars à partir de rien sans effort.

Réparer le mécanisme d’incitation

Égoutter le marais. Via Yves Moret sur Unsplash

Trump a eu la bonne idée : « vider le marais ». Vous n’imaginez pas à quel point cela me fait de la peine de dire cela car, en tant qu’être humain, je le trouve déplorable. Mais cela ne devrait empêcher personne d’être d’accord avec le point de vue de n’importe quel individu. Malheureusement, il n’a pas eu la prévoyance ou la clarté d’esprit pour voir un fait important : si nous ne changeons pas la structure des incitations, peu importe par qui nous remplaçons la direction actuelle.

De plus : si nous ne réparons pas l’argent, les problèmes d’aujourd’hui se manifesteront simplement à nouveau dans le futur.

Ce problème doit être affronté aujourd’hui. Nous avons besoin d’une meilleure monnaie aujourd’hui. Aucune révolution, qu’elle soit culturelle ou conflictuelle, dans l’environnement d’aujourd’hui n’accomplira quoi que ce soit si nous ne réglons pas le problème des incitations.

Ce problème n’est pas seulement au sein de la Réserve fédérale, il est également dû aux relations de lobbying à Washington que j’ai évoquées dans mon article précédent. Cette relation permet à des parties externes d’inciter, d’interroger et de faire pression sur les politiciens pour qu’ils affectent la législation qui peut bénéficier à des entités ou à des industries particulières (peut-être pour une somme modique ou un pot-de-vin, nous pouvons en déduire).

Notre monde continue de montrer à quel point nous avons besoin de bitcoin l’actif et de Bitcoin le réseau.

Nos dirigeants continuent de montrer à quel point nous avons besoin d’un argent qui n’est pas de leur ressort.

De plus, nos dirigeants et les plus proches de l’imprimeur continuent de montrer non seulement leur incompétence en matière de gestion de l’argent, mais aussi leur entêtement à admettre que la musique ralentit et que le nombre de chaises à réclamer se raréfie.

Si les États-Unis d’Amérique ne prennent pas de mesures significatives pour : 1.) accepter l’humilité et admettre qu’il est nécessaire d’en apprendre davantage sur cet atout qui change le monde, 2.) prendre des mesures sur les efforts visant à apprendre des membres réputés et bien informés de la communauté Bitcoin, et, last but not least, 3.) considèrent que notre monde pourrait peut-être être meilleur avec un actif et une politique monétaires qui ne sont pas la proie de la cupidité humaine ou de la faillibilité.

Ce n’est pas que le bitcoin soit un fantastique investissement risque-rendement, c’est que le Bitcoin est une nécessité fondamentale.

