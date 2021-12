Bitcoin vise à liquider 45 000 milliards de dollars en 2021, soit le double de la valeur de toutes ses années précédentes combinées

D’ici la fin de l’année, Bitcoin (BTC) devrait effectuer le plus gros volume de transfert de 45 000 milliards de dollars, un scénario jamais vu au cours de son parcours de douze ans.

Yassine Elmandjra, analyste chez ARK Invest, a confirmé :

« Bitcoin est en passe de liquider deux fois plus de valeur cette année que toutes ses années précédentes combinées. Les volumes de règlement annuels de Bitcoin sont désormais ~ 4 fois Visa et ~ 6% Fedwire. «

En liquidant un volume de transfert de 45 000 milliards de dollars en 2021, Bitcoin aura doublé la valeur liquidée au cours de ses 11 années précédentes. Ce montant sera également quatre fois supérieur à celui des virements Visa.

Il va donc sans dire que jusqu’à présent, 2021 a été une année importante pour Bitcoin, quels que soient les revers rencontrés. Par exemple, malgré la chute de la principale crypto-monnaie à un plus bas de 28 000 $ en mai alors que la Chine intensifiait sa répression contre l’extraction de crypto, BTC a pu défier les probabilités et atteindre de nouveaux sommets de 69 000 $ plus tôt ce mois-ci.

De plus, l’intérêt institutionnel pour Bitcoin a augmenté d’un cran en 2021, comme en témoigne l’accumulation de plus de 121 000 BTC par MicroStrategy.

Près de 23% de l’offre circulante de BTC n’a pas bougé depuis plus de 5 ans

Selon la plateforme éducative crypto On-Chain College :

« Le pourcentage de l’offre en circulation de Bitcoin qui n’a pas bougé depuis au moins 5 ans continue d’atteindre des sommets historiques. Près de 23 % de l’offre en circulation est intacte depuis au moins 5 ans. De plus en plus méli-mélo d’un point de vue macro. »

Hodling est une stratégie privilégiée sur le marché Bitcoin car les pièces restent à l’écart des échanges cryptographiques dans les chambres froides et les portefeuilles numériques à des fins futures. Par conséquent, cela crée un déficit d’offre car ils ne peuvent pas être facilement liquidés et si la demande augmente, le prix augmente.

D’un autre côté, sur la base de la tendance des 30 jours sur les échanges cryptographiques, BTC va à un rythme élevé. De plus, les investisseurs de détail et les détenteurs à court terme vendent aux institutions et aux baleines.

Source de l’image : Shutterstock