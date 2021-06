Bitcoin vise encore k, cela marque-t-il un «changement de tendance»

Au cours du week-end, le prix du Bitcoin a atteint près de 40 000 $.

Cependant, ce n’est pas encore le moment de se réjouir, étant donné qu’il s’agit d’un marché « au crabe » et que la principale crypto-monnaie n’a pas encore dépassé sa fourchette de 30 000 $ à 40 000 $.

Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie juste au-dessus de 39 000 $.

Cette pompe dans le prix du Bitcoin est intervenue alors qu’Elon Musk a tweeté que Tesla reprendrait les transactions avec la crypto-monnaie lorsque son exploitation minière serait déplacée vers une énergie plus propre.

Le constructeur de voitures électriques autorisera à nouveau les transactions Bitcoin “lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (~ 50%) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive”, a déclaré Musk en réponse à Magda Wierzycka, présidente exécutive du gestionnaire d’actifs sud-africain Sygnia disant Tesla Les récents tweets du PDG sur Bitcoin sont une « manipulation du marché » et auraient dû déclencher une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

À l’époque, Musk a également réitéré que Tesla avait vendu 10% de ses avoirs pour confirmer que le bitcoin pouvait être liquidé facilement sans déplacer le marché.

« Déclaration massivement haussière d’Elon. Il indique que la cause d’une grande partie de la baisse puisque le mois de mai est de nature « transitoire ». Je serais surpris si ce n’est pas « le » changement de tendance », a déclaré le trader et économiste Alex Kruger.

Un seul homme a l’influence pour amorcer un renversement de tendance dans tous les actifs négociables. Pensez aux banquiers centraux, aux présidents, aux PDG, etc. https://t.co/qHdajdei2u – Alex Krüger (@krugermacro) 13 juin 2021

Il est probable que la hausse du prix du BTC soit venue de MicroStrategy après que son directeur général Michael Saylor a annoncé la semaine dernière qu’il avait porté une offre de junk-bond pour acheter du BTC à 500 millions de dollars contre 400 millions de dollars, qui devrait se clôturer le 14 juin.

“Le tweet a ajouté à l’élan positif alors que la position d’Elon semble se modérer et fournir une cible qui n’est pas loin”, a déclaré Jonathan Cheesman, responsable des ventes de gré à gré et institutionnelles à l’échange de dérivés cryptographiques FTX. “Le rallye était déjà en cours alors que le marché spéculait sur un achat imminent de MicroStrategy et les commentaires du G-7 sur la cryptographie étaient neutres, voire optimistes, sur l’innovation numérique.”

Kruger est du même avis qu’il a noté qu’avec le marché proche de la baisse maximale combinée à l’offre à venir de MicroStrategy et aux vibrations positives provenant du G7, le marché se présente bien.

Cependant, le commerçant ne pense pas que le prix du Bitcoin reviendra à son plus haut niveau historique de près de 65 000 $. “Mais que ceux qui ont vendu pensent cela, faites-les revenir FOMO”, a-t-il ajouté.

Mais tout le monde n’est pas du même avis, et beaucoup s’attendent toujours à ce que le prix atteigne enfin un chiffre à six chiffres d’ici la fin de cette année.

20 000 $ ou 100 000 $ Suivant pour #Bitcoin ? La tendance est à la hausse –

Cette année présente bon nombre des caractéristiques typiques d’une forte progression du Bitcoin, et nous voyons la baisse vers 30 000 $ comme une remise dans un marché haussier. L’offre a été réduite en 2020, la demande et l’adoption augmentent… pic.twitter.com/mk5rKeMD25 – Mike McGlone (@mikemcglone11) 13 juin 2021

Pendant ce temps, la semaine dernière, la Chine a interdit l’exploitation minière de bitcoins et de crypto-monnaies dans toute la province de Yannan, bien qu’elle soit alimentée à 90% par l’hydroélectricité. Selon l’annonce, les opérations et activités minières dans la province devront désormais s’enregistrer et recevoir l’autorisation des autorités pour opérer, tant qu’elles respectent leurs directives strictes. Les inspections seront effectuées d’ici la fin juin.

« En d’autres termes, davantage d’ASIC migreront », a déclaré Kevin Zhang, vice-président des services de fonderie. C’est haussier pour Bitcoin à long terme, éliminant le récit de la Chine contrôlant Bitcoin et rendant l’exploitation minière encore plus décentralisée.

