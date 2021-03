Bitcoin vise un niveau d’extension de 1.618 Fib à 70000 $ ⋆ Crypto New Media

TL; DR Prédictions

Bitcoin (BTC) a dépassé la résistance clé de 60000 $.

Les taureaux restent intacts et défendent la pièce contre une pente descendante sous le support de 60 800 $.

Le prochain niveau de support se situe à près de 62 000 $.

Prédiction de prix Bitcoin: aperçu général des prix

Bitcoin (BTC) a dépassé à peu près la résistance clé de 60000 $ après avoir subi un mois de consolidation et de correction des prix indulgents. Le marché Bitcoin a connu une poussée historique ce week-end, après une cassure régulière au-dessus de la résistance de 55000 $. Les taureaux ont ajusté et renforcé les techniques jusqu’à ce que la pièce de monnaie ait finalement battu une autre résistance à 58 000 $. En conséquence, Bitcoin s’est négocié au-dessus de 60000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 pour la majeure partie d’hier.

La paire BTC / USD avait du mal avec un objectif d’un mois de 60000 $. Faire face à plusieurs mouvements de prix modérés et tester à plusieurs reprises le sommet historique de 58 350 $. Maintenant, la première pièce se négocie à 60 896 $, après avoir atteint un record de 61 789 $ par rapport au dollar américain.

Les taureaux Bitcoin ont accru leur anticipation pour une course record et ont régulièrement consolidé leur force pour battre plusieurs résistances. Vendredi, tous les indicateurs pointaient vers une tendance haussière et le marché s’attendait à une correction à la hausse au-dessus de 60 K $.

Maintenant, les taureaux ont ajusté leur objectif et visent un niveau de prix historique de 72 000 $. Cela sera suivi d’un objectif de prix supérieur au support de 100 000 $. Alors que l’anticipation de nouvelles flambées de prix s’intensifie, les baissiers préparent le marché à des ventes dramatiques. Une situation qui pourrait autrement renverser la tendance à la hausse et créer une baisse spectaculaire vers 57 000 $. Cependant, Bitcoin a une base de soutien solide de 59500 $, et les taureaux sont susceptibles de défendre ce soutien à tout prix.

Mouvement du prix du Bitcoin au cours des dernières 24 heures

(La source: Trun avis)

Bitcoin corrige à la hausse et a déjà récupéré au-dessus de 61000 $. C’est après que la pièce a fait face à un léger inconvénient à 60 800 $. En outre, la pièce a formé son premier support autour de 60 000 $. Les taureaux sont optimistes quant à la prise de contrôle total du prix et forment une ligne de tendance ascendante clé avec un support à 58 500 $. Les chances de baisse sont moindres, mais une légère correction à la baisse pourrait inviter à une baisse vers des supports plus faibles.

Bitcoin a grimpé à 61000 $ sur le graphique quotidien. Cependant, la correction à la hausse historique avait fait face à une pression de vente intense autour de 61,8 K $, un niveau de prix où BTC avait fixé son ATH. Cependant, les taureaux sont restés intacts et défendent la pièce contre une pente descendante en dessous du support de 60 800 $.

Graphique Bitcoin 4 heures

(La source: Trun avis)

Il y a deux obstacles de prix à la hausse. Ces deux sont 61,5 K $ et 61,8 K $. Les deux obstacles sont créés par la pression de vente. Les taureaux espèrent briser la résistance de 61,8 $ et ouvrir la voie à une hausse, ciblant 62 500 $. Il y a une autre résistance à 65000 $, qui sert de prochaine résistance clé sur le graphique BTC.

Prédiction de prix: conclusion

Les taureaux de Bitcoin prennent une solide dynamique à la hausse et n’attendent que de briser la résistance de 61.800 $. Une fois terminé avec ce niveau de prix, le prix de Bitcoin pourrait continuer avec sa tendance à la hausse à 65K $.

Les traders sont maintenant prêts pour les extensions 1.618 Fibonacci à 70000 $, qu’ils perçoivent comme la prochaine cible pour Bitcoin. Ethereum, qui, dans la plupart des cas, se négocie en synchronisation avec Bitcoin, a également enregistré un gain de 13% sur le graphique quotidien. D’autres altcoins ont emboîté le pas, et la plupart d’entre eux ont enregistré des gains doubles.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et / ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.