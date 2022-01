Bitcoin vs Gold : Goldman dit que le bitcoin grignotera la part de marché de l’or en 2022 ; le prix peut atteindre 100 000 $

La capitalisation boursière ajustée du flottant de Bitcoin est actuellement d’un peu moins de 700 milliards de dollars, et il détient actuellement environ 20 % du marché de la « réserve de valeur », selon la note de Goldman Sachs.

Selon Goldman Sachs, le plus grand bitcoin de crypto-monnaie au monde retirera des parts de marché supplémentaires à l’or cette année, prononçant son soutien à l’actif numérique dans le débat sur la pertinence du bitcoin par rapport à l’or. Le prix du Bitcoin devrait également atteindre la barre des 100 000 $ si sa part du marché de la « réserve de valeur » atteignait 50 %, a déclaré l’analyste de Goldman Sachs Zach Pandl dans une note cette semaine. L’or a toujours été considéré comme un actif refuge tandis que le bitcoin est considéré comme très volatil.

La « réserve de valeur » de Bitcoin

« Hypothétiquement, si la part de Bitcoin sur le marché de la « réserve de valeur » devait atteindre 50 % au cours des cinq prochaines années (sans croissance de la demande globale de réserves de valeur), son prix passerait à un peu plus de 100 000 $, pour un composé annualisé rendement de 17-18% (en tenant compte de la croissance de l’offre de Bitcoin au fil du temps) », selon la note de Goldman.

Goldman a déclaré que la capitalisation boursière ajustée du flottant du bitcoin est actuellement d’un peu moins de 700 milliards de dollars et qu’il détient actuellement environ 20 % des parts du marché de la « réserve de valeur ». « Réserve de valeur » est un terme utilisé pour un actif qui conserve sa valeur plutôt que de se déprécier. L’or a longtemps été considéré comme une bonne réserve de valeur.

L’or a glissé jeudi et était en baisse de 0,5% à 1 801,08 $ l’once, selon le rapport de ., jeudi après-midi IST. Bitcoin se négocie actuellement à 42 838,89 $, en baisse de près de 8%, selon le site Web de suivi des prix crypto CoinMarketCap.

«Le bitcoin est resté dans la plage latérale de 40K-60K pendant près de 9/10 mois de l’année dernière. La volatilité du Bitcoin a également atteint un niveau historiquement bas, et le rendement annuel a également été modéré par rapport à ses pairs. Tous ces pointeurs indiquent que le bitcoin a maintenant mûri en tant qu’actif. Bitcoin est devenu l’or numérique au cours des deux dernières années », a déclaré à Financial Express Online Hitesh Malviya, fondateur de itsblockchain.com.

« Au cours des deux dernières années, le bitcoin a également réussi à devenir une meilleure couverture contre l’inflation par rapport à l’or, ce qui valide son importance en tant qu’alternative viable de réserve de valeur pour l’avenir », a déclaré Malviya.

Actif volatil vs actif refuge

Les gestionnaires de portefeuille, les experts et les investisseurs particuliers ont longtemps débattu de la pertinence de la crypto-monnaie en tant que réserve de valeur au cours des deux dernières années.

D’une part, la personnalité éminente de Wall Street et le milliardaire Mike Novogratz, les taureaux de longue date de la crypto, se sont rangés du côté du bitcoin, l’appelant même l’or numérique. « Le bitcoin est de l’or numérique. Il a gagné cette voie. Je pense qu’il continuera d’être adopté et qu’il prendra de plus en plus de capitalisation boursière de l’or », a déclaré Novogratz dans une interview à CNBC en octobre.

D’un autre côté, des experts comme Will Rhind, PDG de GraniteShares, qui gère le cinquième plus grand ETF sur l’or, ne sont pas d’accord. Rhind a déclaré que le bitcoin et d’autres actifs numériques pourraient détourner du capital de l’or, mais il est trop tôt pour dire si c’est parce qu’ils se protègent avec succès contre l’inflation. « Avec la capitalisation boursière du bitcoin et d’autres crypto-monnaies, absolument, ils attirent des capitaux », a déclaré Rhind dans une interview à CNBC en novembre. « Dans la mesure où ils attirent des capitaux loin du marché de l’or, je ne sais pas », a-t-il ajouté.

Le courtier en valeurs mobilières et investisseur populaire Peter Schiff a également pesé dans le débat et a déclaré que le bitcoin ou la monnaie fiduciaire peut remplacer le papier-monnaie mais ne peut pas remplacer l’or.

