Bitcoin Whale déplace brusquement 670 000 000 $ en BTC – C’est là que ça se dirige ⋆ Crypto new media

Les baleines Bitcoin (BTC) restent actives alors que le marché de la cryptographie se remet d’un ralentissement estival de deux mois.

En une seule transaction, une baleine Bitcoin a déplacé 15 000 BTC, d’une valeur actuelle de plus de 674 000 000 $ au moment de la rédaction.

La transaction a été récupérée par le tracker blockchain et l’outil d’analyse Whale Alert tôt mercredi matin.

Selon les données, la somme Bitcoin a été transférée du principal échange cryptographique Binance dans un portefeuille de la société de garde cryptographique Xapo, dont l’activité de garde institutionnelle a été rachetée par Coinbase en août 2019.

La société d’analyse de blockchain Santiment a suivi les mouvements Bitcoin sur et hors des échanges cryptographiques. La dernière mise à jour des échanges de la société indique que le niveau de BTC détenu sur les bourses est tombé à son plus bas niveau en 26 mois, dressant un tableau potentiellement haussier pour les détenteurs de Bitcoin.

“Le ratio de BTC sur les bourses est maintenant tombé à son plus bas niveau depuis juin 2019. Ce creux de 26 mois doit être considéré comme un signe de confiance pour les détenteurs de Bitcoin, car les ventes massives de bourses sont moins fréquentes lorsque l’offre est moindre. sur les échanges.

Voici une liste des mouvements BTC susmentionnés et d’autres grands mouvements BTC au cours des dernières 24 heures :

1 443 BTC d’une valeur de 63,6 millions de dollars transférés de Coinbase vers un portefeuille inconnu 3 001 BTC d’une valeur de 133,4 millions de dollars transférés de Coinbase vers un portefeuille inconnu 1 797 BTC d’une valeur de 79,1 millions de dollars transférés d’un portefeuille inconnu à Coinbase 500 BTC d’une valeur de 22 millions de dollars transférés d’un portefeuille inconnu à Bitstamp d’un portefeuille inconnu à Coinbase 518 BTC d’une valeur de 22,9 millions de dollars transférés d’un portefeuille inconnu à Xapo 1 000 BTC d’une valeur de 44,4 millions de BTC transférés d’un portefeuille inconnu à Coinbase 689 d’une valeur de 30,6 millions de BTC transférés de Coinbase vers un portefeuille inconnu BTC d’une valeur de 89 millions de dollars transférés de Coinbase vers un portefeuille inconnu 3 750 BTC d’une valeur de 171,3 millions de dollars transférés d’un portefeuille inconnu à Coinbase 1 751 BTC d’une valeur de 80,2 millions de dollars transférés de Coinbase vers un portefeuille inconnu 2 000 BTC d’une valeur de 93,2 millions de dollars transférés d’un portefeuille inconnu à Coinbase

