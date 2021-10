Bitcoin Whales a-t-il influencé la montée en puissance de BTC ?

Petit à petit, la fin de l’année approche. Durant ces premiers jours d’octobre, Bitcoin (BTC) a réussi à augmenter de près de 10K$ US. En ce sens, nous voulions analyser l’activité des baleines cette semaine et l’influence qu’elles ont pu avoir sur les performances de la crypto-monnaie. Pour l’instant, les rapports Whale Alert semblent indiquer que les baleines ont ralenti l’accumulation de BTC. Parce que? Voyons.

On dit que les baleines Bitcoin ont le pouvoir d’influencer le marché en fonction de leurs besoins à un moment donné, de leur taille. Cependant, ce n’est pas aussi simple que beaucoup pourraient le penser, car bon nombre de ces adresses volumineuses appartiennent à des bourses ou à des groupes d’investisseurs. Ceci, cependant, n’élimine pas la possibilité qu’il puisse y avoir des stratégies enclines à manipuler le marché d’une certaine manière.

La fourchette de prix de Bitcoin a oscillé entre 54 400 $ et 56 753 $ au cours des dernières 24 heures, selon CoinDesk. Pendant ce temps, les baleines Bitcoin maintiennent des tendances que nous souhaitons vous montrer, notamment lorsqu’il s’agit de ralentir l’accumulation. Dans ce scénario où Bitcoin essaie de se rapprocher de plus en plus de 60K, on ​​peut spéculer sur ce que les baleines pourraient faire ensuite avec leurs tokens et pour cela, on analyse leur activité en ce début octobre.

Connaître le détail de l’activité des baleines Bitcoin cette semaine. Source : Alerte aux baleines

Activité des baleines Bitcoin : y a-t-il une tendance à la vente ?

La première chose à souligner est qu’au cours de la semaine dernière, les baleines ont mobilisé un total de 87 916 BTC à travers 65 opérations. La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés était le transfert entre portefeuilles inconnus. En effet, 38 200 BTC sont passés de portefeuilles inconnus à d’autres. Ce qui précède est égal à 43,45 % du total hebdomadaire.

La deuxième tendance la plus marquée à ce jour a été l’introduction de liquidités sur le marché, avec un total de 24 741 BTC transférés de portefeuilles inconnus vers des bourses. Ce dernier est égal à 28,14 % du total comptabilisé.

De même, l’accumulation par les baleines Bitcoin a été mise en évidence, avec 13 633 BTC transférés des échanges vers des portefeuilles inconnus (15,51 % du total hebdomadaire). Cela indique que l’accumulation n’est pas la priorité des baleines particulièrement en ce moment, grâce au fait que BTC a finalement eu une augmentation considérable qui pourrait être utilisée pour récupérer des bénéfices à court terme.

Enfin, il faut dire que le transfert entre bourses était la tendance la plus faible. Ils ont ainsi mobilisé 11 342 BTC (12,90 % du total hebdomadaire). De tout ce qui précède, on pourrait dire que les baleines sont intéressées à vendre leurs jetons aux prix actuels du marché. L’accumulation des semaines précédentes a peut-être eu une influence, en partie, sur ce qui s’est passé ces jours-ci.

Performances des bitcoins

Certains analystes ont attribué l’augmentation globale de cette semaine aux acheteurs chinois. Ceux-ci sont revenus après la stabilisation du marché à la suite des premières nouvelles de l’interdiction de la crypto-monnaie en Chine.

« Il semble que le retour des participants chinois alimentera le récent incendie du BTC, poussant temporairement les prix au-dessus de 56 000 $. » C’est ce qu’a déclaré Armando Aguilar, vice-président de la stratégie des actifs numériques chez FundStrat Global Advisors. « Il y avait un sentiment de risque similaire sur les marchés boursiers chinois, le Shanghai Composite clôturant en hausse de 0,67% lors de son premier jour de cotation après les vacances. »

De même, les investisseurs souhaitent de plus en plus qu’un ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme soit approuvé aux États-Unis. Un ETF fournirait un moyen facilement accessible à un plus grand nombre d’investisseurs de détail et institutionnels de s’impliquer dans la crypto-monnaie. Certains analystes soulignent l’écart croissant entre les prix à terme BTC et les prix au comptant comme preuve de cet optimisme.

Le nombre de nouvelles adresses BTC est également en hausse depuis le deuxième trimestre. Près de 480 000 nouvelles adresses Bitcoin ont été créées le 5 octobre, le nombre le plus élevé depuis le 13 mai, selon Coin Metrics.

Un événement spécial

Selon Muyao Shen de CoinDesk, mercredi dernier, un acheteur ou un groupe d’acheteurs a passé une commande sur une bourse centralisée pour acheter 1,6 milliard de dollars de bitcoins. Pour mettre les choses en perspective, il s’agit d’environ 4,5% du volume quotidien moyen sur le marché spot du bitcoin au cours des deux derniers mois. Cette quantité d’approvisionnement qui arrive sur le marché en moins de cinq minutes est beaucoup pour un seul échange (ou trois).

Par conséquent, le prix du Bitcoin a presque immédiatement grimpé de 5% à 55 500 $. Un acheteur avec une vision à long terme serait plus prudent si l’objectif était d’entrer au meilleur prix possible. Quelques données pourraient résumer les plus intéressantes de cet événement :

Le prix du Bitcoin sur Coinbase, par rapport à d’autres bourses, a beaucoup augmenté pendant la transaction, ce qui a amené certains à spéculer que cette bourse était l’endroit où la transaction avait eu lieu. Cependant, un peu plus de recherches sur les données placent l’opération en Asie.Trois bourses ont vu des volumes particulièrement importants dans leurs contrats à terme perpétuels, selon Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant. Ces trois bourses – Binance, Huobi et ByBit – bien qu’elles ne soient pas techniquement basées en Chine, ont des liens de longue date avec la Chine. Ki a émis l’hypothèse qu’une explication possible pourrait être que les commerçants ont pris des positions importantes avant la rumeur d’approbation par une partie de la SEC américaine d’un Bitcoin fonds négociés en bourse (ETF) à terme. La rumeur a fait son chemin après que le président du régulateur, Gary Gensler, a simplement réitéré sa préférence déclarée pour un ETF basé sur des contrats à terme si un ETF devait être lancé. . Mais pour sûr, l’origine est inconnue. Cependant, l’effet était perceptible.Commentaires finaux

Comme on peut le voir, les baleines ont bien influencé le prix du Bitcoin, mais les attentes de la création de l’ETF sont également un facteur considérable. Quoi qu’il en soit, nous vous invitons à rester à l’écoute pour nos prochaines mises à jour.

