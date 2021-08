Bitcoin Whales : influencent-ils les performances actuelles de BTC ?

in

Au cours de la semaine du 23 au 29 août 2021, les baleines Bitcoin ont mobilisé 236 901 BTC à travers 49 opérations. Cependant, certaines tendances étaient beaucoup plus définies que d’autres au cours d’une semaine au cours de laquelle la crypto-monnaie a tenté de rester au-dessus de 50 000 $. Voici les détails de la performance des baleines Bitcoin à l’approche de la fin août.

Avant de continuer, nous rappelons que toutes les données collectées dans ce résumé se trouvent dans les rapports Whale Alert sur Twitter. Cet article n’est qu’un aperçu de l’un des facteurs qui influencent le prix du BTC, et il n’est pas isolé du reste.

Tableau récapitulatif de l’activité des baleines avec le BTC entre le 23 et le 29 août 2021, et montrant leurs performances. Source : Alerte aux baleines

Commerce de baleines Bitcoin cette semaine

La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés pendant la période analysée était le transfert entre portefeuilles inconnus. Comme le montre le tableau récapitulatif, 67,99 % sont passés d’un portefeuille inconnu à un autre, ce qui équivaut à 161 064 BTC.

Ensuite, l’accumulation était la deuxième tendance la plus forte en termes de BTC transférés. Au total, 49 832 BTC sont passés d’un portefeuille inconnu à un autre (21,03 % du total hebdomadaire).

La tendance prédominante suivante a été l’introduction de la liquidité sur le marché. En ce sens, les baleines Bitcoin ont mobilisé 18 711 BTC de portefeuilles inconnus vers des échanges (7,9% du total hebdomadaire).

Concernant le transfert entre les échanges, nous pouvons souligner que les baleines ont transporté 7 294 BTC d’un échange à l’autre. Ce qui précède est égal à 3,08 % du total hebdomadaire.

Bitcoin : qu’est-il arrivé à son prix ?

Dans l’ensemble, nous pouvons souligner que Bitcoin a augmenté avec les actions vendredi après une semaine de consolidation en dessous du niveau de résistance de 50 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin vaut 48 795 $, ce qui représente une augmentation de 0,42% au cours des dernières 24 heures. Selon CoinDesk, la fourchette est restée entre 47 821 $ et 49 649 $. Malgré les perspectives générales pour Bitcoin qui ne rebondissent pas définitivement, ses rendements annuels se situent autour du 68,53 %.

Vendredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réitéré que la banque centrale pourrait réduire les achats d’actifs plus tard cette année, car la hausse de l’inflation semble être temporaire. Les commentaires de Powell ont contribué à un dollar plus faible et à une hausse du prix du BTC.

Dans ce scénario général, les baleines ont choisi d’effectuer des opérations en dehors des marchés et d’accumuler ce qu’elles pouvaient. Avec cette performance, les baleines ont peut-être cherché à soutenir la dynamique du Bitcoin, survenue après les déclarations de la FED, mais elles ne semblent pas suffire pour le moment.

