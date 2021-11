Bitcoin est la première crypto-monnaie décentralisée au monde – un type d’actif numérique qui utilise la cryptographie à clé publique pour enregistrer, signer et envoyer des transactions sur la blockchain Bitcoin – le tout sans la surveillance d’une autorité centrale.

Le réseau Bitcoin (avec un « B » majuscule) a été lancé en janvier 2009 par un programmeur informatique anonyme ou un groupe de programmeurs sous le pseudonyme « Satoshi Nakamoto ». Le réseau est un système de paiement électronique peer-to-peer qui utilise une crypto-monnaie appelée bitcoin (minuscule « b ») pour transférer de la valeur sur Internet ou servir de réserve de valeur comme l’or et l’argent.

Chaque bitcoin est composé de 100 millions de satoshis (les plus petites unités de bitcoin), ce qui rend chaque bitcoin divisible jusqu’à huit décimales. Cela signifie que n’importe qui peut acheter une fraction d’un bitcoin avec aussi peu qu’un dollar américain.

Prix ​​du bitcoin

Le prix du Bitcoin est réputé pour être très volatil, mais malgré cela, il est devenu l’actif le plus performant de toutes les classes (y compris les actions, les matières premières et les obligations) au cours de la dernière décennie, grimpant à 9 000 000 % entre 2010 et 2020.

Lorsque la crypto-monnaie a été lancée début 2009, alors que Satoshi Nakamoto exploitait le bloc de genèse du bitcoin (le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin), 50 BTC sont entrés en circulation au prix de 0,00 $.

Cinquante bitcoins ont continué à entrer en circulation à chaque bloc (créé une fois toutes les 10 minutes) jusqu’à ce que le premier événement de réduction de moitié ait lieu en novembre 2012 (voir ci-dessous). Les moitiés font référence au système d’émission de Bitcoin, qui a été programmé dans le code de Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Il s’agit essentiellement de réduire automatiquement de moitié le nombre de nouveaux BTC entrant en circulation tous les 210 000 blocs.

En février 2011, le prix de la BTC a atteint pour la première fois la parité avec le dollar américain. L’étape a encouragé de nouveaux investisseurs sur le marché, et au cours des quatre prochains mois, le prix du bitcoin a continué d’augmenter – culminant à plus de 30 $.

Début 2013, la principale crypto-monnaie s’était remise d’un épisode baissier prolongé et avait dépassé les 1 000 dollars, bien que brièvement. Mais avec le tristement célèbre piratage de Mt Gox, la Chine annonçant sa première interdiction de la cryptographie et d’autres situations, il a fallu quatre ans supplémentaires pour que le prix du BTC revienne au-dessus de 1 000 $. Une fois ce niveau dépassé, cependant, le prix du bitcoin a continué d’augmenter considérablement tout au long de 2017 jusqu’à ce que BTC ait culminé à son précédent record de longue date de 19 850 $.

En 2018, l’ensemble du marché de la cryptographie a plongé dans ce que l’on appelle maintenant « l’hiver de la cryptographie », un marché baissier d’un an. Ce n’est qu’en décembre 2020, lorsque le bitcoin est revenu tester le précédent record absolu, qu’il a finalement dépassé ce niveau historique et a augmenté de 239 % au cours des 119 jours suivants pour atteindre un nouveau record absolu de 64 799 $.

Comment fonctionne Bitcoin ?

Bitcoin et autres crypto-monnaies sont comme l’e-mail du monde financier. La monnaie n’existe pas sous une forme physique et la pièce est échangée directement entre l’expéditeur et le destinataire sans intermédiaires bancaires pour faciliter la transaction. Tout se fait publiquement via une technologie de grand livre transparent, immuable et distribué appelée blockchain.

Voici les principales caractéristiques de la technologie blockchain :

Les transactions Bitcoin sont enregistrées sur un grand livre public distribué connu sous le nom de « blockchain » que tout le monde peut télécharger et aider à maintenir. Les transactions sont envoyées directement de l’expéditeur au destinataire sans aucun intermédiaire. Les détenteurs qui stockent leur propre bitcoin en ont le contrôle total. Il n’est pas accessible sans la clé cryptographique du détenteur. Le Bitcoin n’existe pas sous une forme physique. Le Bitcoin a une offre fixe de 21 millions. Plus aucun bitcoin ne peut être créé et les unités de bitcoin ne peuvent pas être détruites.

Les utilisateurs de Bitcoin envoient et reçoivent des pièces sur le réseau en saisissant les informations de clé publique attachées au portefeuille numérique de chaque personne.

Afin d’inciter le réseau distribué de personnes vérifiant les transactions bitcoin (mineurs), des frais sont attachés à chaque transaction. Les frais sont attribués au mineur qui ajoute la transaction à un nouveau bloc. Les frais fonctionnent sur un système d’enchères au premier prix, où plus les frais liés à la transaction sont élevés, plus il est probable qu’un mineur traitera cette transaction en premier.

Chaque transaction bitcoin qui a lieu doit être engagée de manière permanente dans le grand livre de la blockchain Bitcoin via un processus appelé « exploitation minière ». L’exploitation minière de Bitcoin fait référence au processus par lequel les mineurs se font concurrence en utilisant un équipement informatique spécialisé connu sous le nom de puces de circuit intégré spécifique à l’application (ASIC) pour déverrouiller le prochain bloc de la chaîne.

Les blocs de déverrouillage fonctionnent comme suit :

Le minage de crypto utilise un système appelé hachage cryptographique. Cette fonction prend simplement n’importe quelle entrée (messages, mots ou données de toute sorte) et la transforme en un code alphanumérique de longueur fixe appelé « hachage ». Chaque entrée crée un hachage complètement unique, et il est presque impossible de prédire quelles entrées seront créer certains hachages. Même la modification d’un caractère de l’entrée entraînera un code de longueur fixe totalement différent. Chaque nouveau bloc a une valeur appelée « hachage cible ». Afin de gagner le droit de remplir le bloc suivant, les mineurs doivent produire un hachage inférieur ou égal à la valeur numérique du hachage « cible ». Étant donné que les hachages sont complètement aléatoires, ce n’est qu’une question d’essais et d’erreurs jusqu’à ce qu’un mineur réussisse.

Cette méthode qui oblige les mineurs à utiliser des machines et à consacrer du temps et de l’énergie à essayer de réaliser quelque chose est connue sous le nom de système de preuve de travail et est conçue pour dissuader les agents malveillants de spammer ou de perturber le réseau.

Celui qui réussit à déverrouiller le bloc suivant est récompensé par un nombre défini de bitcoins appelé « récompenses de bloc » et peut ajouter un certain nombre de transactions au nouveau bloc. Ils perçoivent également tous les frais de transaction liés aux transactions qu’ils ajoutent au nouveau bloc. Un nouveau bloc est découvert environ une fois toutes les 10 minutes.

Les récompenses de bloc Bitcoin diminuent avec le temps. Tous les 210 000 blocs, ou environ une fois tous les quatre ans, le nombre de bitcoins reçus de chaque récompense de bloc est réduit de moitié pour réduire progressivement le nombre de bitcoins entrant dans l’espace au fil du temps. Depuis 2021, les mineurs reçoivent 6,25 bitcoins à chaque fois qu’ils exploitent un nouveau bloc. La prochaine réduction de moitié du bitcoin devrait avoir lieu en 2024 et verra les récompenses des blocs de bitcoins chuter à 3,125 bitcoins par bloc. À mesure que l’offre de nouveaux bitcoins entrant sur le marché diminue, l’achat de bitcoins sera plus compétitif, en supposant que la demande de bitcoins reste élevée.

La consommation d’énergie du Bitcoin

Le processus consistant à demander aux contributeurs du réseau de consacrer du temps et des ressources à la création de nouveaux blocs garantit que le réseau reste sécurisé. Mais cette sécurité a un prix. En 2021, le réseau Bitcoin consomme environ 93 térawattheures (TWh) d’électricité par an, soit à peu près la même énergie consommée par le 34e plus grand pays du monde.

Cet appétit pour l’électricité a suscité de nombreuses critiques de la part de célébrités telles que le PDG de Tesla, Elon Musk, auprès d’organismes gouvernementaux tels que le Conseil d’État chinois et le Sénat américain concernant l’impact de Bitcoin sur le changement climatique. Mais alors que les chiffres de l’électricité sont alarmants, il est important de noter que l’extraction de bitcoins représente tout au plus 1,29 % de la consommation d’énergie d’un pays. Sans oublier, Bitcoin est un système financier complet dont la consommation d’énergie peut être mesurée et suivie, contrairement au système fiat, qui ne peut pas être mesuré avec précision et nécessite une gamme de couches supplémentaires pour fonctionner, y compris les guichets automatiques, les distributeurs de cartes, les succursales bancaires, les véhicules de sécurité. , des installations de stockage et d’énormes centres de données.

Il existe également un certain nombre d’initiatives, notamment le Crypto Climate Accord et le Bitcoin Mining Council, qui visent à améliorer l’empreinte carbone de Bitcoin en encourageant les mineurs à utiliser des sources d’énergie renouvelables.

La gestion

Comme déjà mentionné, le réseau Bitcoin a été créé par un programmeur pseudonyme, ou un groupe de programmeurs, connu uniquement sous le nom de « Satoshi Nakamoto ». Au début de son développement, d’autres développeurs se sont joints pour travailler sur le protocole, notamment le cypherpunk Hal Finney, les cryptographes Wei Dai et Nick Szabo et le développeur de logiciels Gavin Andresen.

De nombreux autres développeurs, dont Pieter Wuille et Peter Todd, ont également contribué au développement de Bitcoin Core, le premier client du réseau Bitcoin. Un client est un logiciel qui permet à un participant du réseau d’exécuter un nœud et de se connecter à la blockchain.

Une organisation à but non lucratif américaine appelée la Fondation Bitcoin a été fondée en 2012 pour soutenir le développement et l’adoption du protocole Bitcoin. Après trois ans, cependant, la fondation a finalement manqué de liquidités et a été dissoute.

En 2014, Adam Back, un autre cypherpunk et inventeur de Hashcash – un algorithme de hachage cryptographique créé en 1997 qui utilisait le même mécanisme de preuve de travail que Bitcoin adopterait plus tard – a cofondé Blockstream. Blockstream est une entreprise technologique à but lucratif qui développe une nouvelle infrastructure sur le réseau Bitcoin, y compris Lightning Network et les sidechains.