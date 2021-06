#Bitcoin2021 : 7 choses à savoir sur l’énorme convention crypto à Miami | InvestorPlace Aller au contenu

Bitcoin 2021 s’annonce comme l’une des plus grandes conférences sur les crypto-monnaies depuis l’avènement de DeFi

Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace 4 juin 2021, 13 h 15 HAE 4 juin 2021

Il y a une convention de crypto à Miami en ce moment, et elle se prépare à être la plus grande Bitcoin (CCC :BTC-USD) événement jamais. Bitcoin 2021 est une convention de deux jours remplie à ras bord avec des conférenciers de toute l’industrie de la cryptographie.

L’événement Bitcoin 2021 pourrait potentiellement être une mine d’or de mises à jour et d’annonces concernant la monnaie numérique la plus appréciée. Des milliers de personnes sont là, et plusieurs milliers d’autres regarderont en ligne.

Voici ce que vous devez savoir avant l’événement :

Bitcoin 2021 : ce qu’il faut savoir sur la convention crypto à Miami

Bitcoin 2021 est le produit de Bitcoin Magazine, une publication crypto co-fondée par Ethereum (CCC :ETH-USD) fondateur Vitalik Buterin. La conférence aura lieu les 4 et 5 juin. Les festivités commencent à 9 h, heure de l’Est et se poursuivent jusque tard dans l’après-midi. Bitcoin 2021 devait initialement être à Los Angeles en Californie. Cependant, le lieu de l’événement a changé pour Miami, grâce à une campagne du maire Francis Suarez. Suarez veut faire de Miami “la capitale mondiale de la crypto-monnaie”. Il a également été l’orateur principal. La conférence attire une foule d’intervenants d’horizons très divers. Le libertaire Ron Paul est l’un des premiers conférenciers du week-end. Sont également pris la parole Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter (NYSE :TWTR), Michael Saylor de MicroStratégie (NASDAQ :MSTR) et la légende du skateboard Tony Hawk. Le boxeur Floyd Mayweather fera l’une de ses dernières apparitions publiques avant de battre YouTuber Logan Paul sur le ring. En termes de fréquentation, 12 000 fanatiques de Bitcoin descendent à Miami pour l’occasion. Vous n’avez pas à vous sentir exclu si vous voulez y assister mais ne le pouvez pas. Les organisateurs diffusent en direct les principaux événements sur la page d’accueil de leur site Web. Si vous regardez à distance, vous manquerez les nombreuses autres facettes de la conférence, notamment les stands des sponsors, les after-parties, l’arène esports et une rencontre avec Bird Man lui-même. L’excitation suscitée par l’événement fait monter en flèche de nombreux utilisateurs de Twitter. #Bitcoin2021 est à la mode sur la plate-forme alors que les téléspectateurs discutent des haut-parleurs et des événements.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

