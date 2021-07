Bitcoiner utilise une mini plate-forme portable pour extraire du BTC chez Starbucks Crypto new media

Récemment, Idan Abada, propriétaire d’une boutique en ligne (“Bitcoin Merch”) spécialisée dans les équipements d’extraction de crypto, a partagé sur TikTok une vidéo de lui utilisant de l’électricité “gratuite” dans un café Starbucks pour extraire Bitcoin sur son ordinateur portable via un mini personnalisé. plate-forme minière.

Dans cette vidéo TikTok, nous voyons Abada, qui vit à Los Angeles, en Californie, utiliser une plate-forme minière personnalisée connectée à son ordinateur portable pour exploiter du BTC tout en dégustant son café.

Selon un rapport de CNBC publié le 28 juillet, la petite plate-forme qui a coûté environ 875 $ à construire « se compose d’un concentrateur USB multiport, d’un mini ventilateur monté et de dix clés USB, chacune contenant deux puces minières ASIC fabriquées par Bitmain. . “

Abada a déclaré à CNBC :

« C’est l’un des mineurs les plus faciles à installer et à faire fonctionner, car tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur ou un ordinateur portable », a expliqué Abada. « Il est alimenté par USB, et c’est à peu près tout. Tout le monde peut devenir mineur et faire partie du monde de la cryptographie.“

Abada dit qu’il est devenu un vendeur en ligne d’équipement de minage de crypto en 2017 après avoir remarqué à quel point il était difficile d’acheter du matériel de minage Bitcoin. Apparemment, le chiffre d’affaires de cette année est déjà supérieur à 428 000 $ (en hausse de 355% par rapport à l’année dernière).

Abada a également mentionné que son magasin avait vendu des milliers d’unités de “GekkoScience NEWPAC USB Stickminer” (qui a un taux de hachage de 90 + GH/s et qui se vend 79,99 $), le composant principal de la mini plate-forme minière Bitcoin montrée dans sa vidéo .

Il a poursuivi en disant que “GekkoScience, basé au Missouri, a démonté un gros mineur de Chine et a réutilisé les pièces pour le NewPac” et que “chacune des plates-formes mini-USB a deux puces ASIC, donc au total, la plate-forme de 875 $ a 20 jetons.

Abada a admis à CNBC qu’il est très difficile de tirer profit de l’extraction de Bitcoin avec cette plate-forme à moins que vous ne payiez pas votre électricité” et que ces plates-formes minières innovantes pourraient probablement être rentables pour “les enfants dans les lieux publics, les dortoirs universitaires, les bâtiments qui partagent prix de l’électricité, les employés volent de l’électricité à leur entreprise. Pour tous les autres, le principal avantage serait d’en apprendre davantage sur l’exploitation minière de Bitcoin.

CRÉDIT IMAGE

Image par “gwons” via Pixabay