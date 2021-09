BitcoinOrg Hacked: Giveaway Scam promettant aux utilisateurs de doubler leur BTC

De fausses escroqueries à des cadeaux de crypto-monnaie continuent d’apparaître fréquemment, et la dernière victime est la plus ancienne ressource éducative bitcoin – BitcoinOrg. Pour l’instant, cependant, le site Web a été supprimé et le développeur pseudonyme qui l’exploite l’a imputé à Cloudflare.

Plus tôt le 23 septembre, les utilisateurs de Twitter ont souligné que le site Web BitcoinOrg avait un message atypique et préoccupant sur sa page d’accueil. Il a exhorté les visiteurs à envoyer une certaine quantité de la crypto-monnaie principale et à doubler leur investissement. Inutile de dire qu’il s’agissait très certainement d’une autre arnaque à laquelle la communauté s’est déjà habituée. L’histoire montre d’innombrables activités frauduleuses impliquant certains des noms les plus connus à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace. Le récent le plus flagrant était peut-être contre Twitter, où les comptes de noms comme Joe Biden, Barack Obama, Jeff Bezos et bien d’autres ont été piratés pour promouvoir des escroqueries similaires qui promettaient aux gens de doubler leurs bitcoins. Bien que cela semble trop beau pour être vrai, de telles fraudes parviennent toujours à duper les fonds des victimes, ce qui les rend particulièrement dangereuses. Pour l’instant, BitcoinOrg a été supprimé car il affiche une erreur 404 Not Found. Le développeur à l’origine du site Web, utilisant le pseudonyme Cobra de Twitter, a laissé entendre que ce problème de sécurité pourrait être un problème avec la nouvelle société de sécurité de site Web, car BitcoinOrg “n’a jamais été piraté” avant de passer à Cloudflare.

https://t.co/OsFgRFRRZb n’a jamais été piraté. Et puis nous passons à Cloudflare, et deux mois plus tard, nous nous faisons pirater. Pouvez-vous également expliquer où vous acheminiez mon trafic ? Parce que mon serveur actuel n’a reçu aucun trafic pendant le piratage. @Cloudflare @eastdakota. – Cøbra (@CobraBitcoin) 23 septembre 2021

Fait intéressant, le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci que les sites Web liés à la crypto-monnaie sont devenus une cible populaire pour les cybercriminels.

