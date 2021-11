Bitconf 2021 a commencé au Salvador

À partir de ce lundi, laBITconf 2021 a commencé, la plus importante conférence d’Amérique latine sur le Bitcoin et la Blockchain dans la région, qui se tiendra au Salvador. Un événement qui réunira plusieurs des esprits les plus intelligents de l’industrie Bitcoin. Ainsi que des entrepreneurs locaux, pour un événement spécial Bitcoin.

L’entrée à l’événement a deux modalités, totalement gratuite en ligne et en personne. À partir d’hier et jusqu’au 20 novembre, ce grand événement se déroulera dans la région. Cependant, ce ne sera que demain, mercredi 17 novembre, que vous pourrez commencer à profiter des présentations avec de nombreux conférenciers intéressants qui aborderont différents sujets d’intérêt dans l’espace cryptographique.

À partir d’aujourd’hui, les participants pourront avoir un aperçu de « l’hyperbitcoinisation » tel que décrit dans leur agenda et du rôle que le Lightning Network y joue. Deux thèmes pour les aspects techniques et économiques. Ils ont également souligné que 100% des bénéfices de la conférence seront reversés pour soutenir le développement du Lightning Network. L’idée est de promouvoir l’avenir de la monnaie et des paiements en République centraméricaine.

Début des pourparlers laBITconf 2021

Pour sa part, à partir de demain 17 débutera le cycle des pourparlers. Au moins 12 présentations et plusieurs heures de micro ouvert seront disponibles pour les participants à l’événement. Idéal pour dissiper ouvertement tout ce qui touche aux sujets qui seront abordés ce jour. Selon l’agenda de programmation, les sujets concentrés sont axés sur « Bitcoin, quoi, comment et pourquoi ? ».

Par la suite, le jeudi 18 novembre, plus de 15 entretiens auront lieu. Ceux-ci auront pour objectif principal de comprendre comment Bitcoin impacte la société, les entreprises et la politique. Du point de vue des investisseurs dans cette industrie.

Ce jour, les défis de passer de zéro à quatre millions d’utilisateurs de Bitcoin en deux mois seront expliqués. Les défis de la mise en œuvre de la loi Bitcoin, du blanchiment d’argent ou encore des outils transactionnels seront partagés pour les entreprises.

Le vendredi 19 pour sa part à laBITconf, ce sera une journée axée sur des sujets plus techniques et sociaux. L’ordre du jour de cette journée comprendra 17 exposés. Cela va des prochains développements de Bitcoin aux réussites de l’utilisation du bitcoin chez les gens ordinaires et aux récompenses pour des projets sociaux.

Haut-parleurs

L’événement culmine le samedi 20 et durant toutes les conférences, il mettra en vedette de nombreux intervenants. Ici, nous soulignons les suivants : Max Keizer, Jameson Lopp de Casa, Stephan Livera et Anita Posch.

Cet événement à but non lucratif, organisé par la Fondation Bitcoin Iberoamerica, en est à sa neuvième année consécutive. Et, il vise à aider les gens à travers l’Amérique latine à améliorer leur liberté financière et leur souveraineté grâce aux avantages de Bitcoin.

Cette année, la célébration de cet événement est générée d’une manière particulière, depuis le siège où il a lieu. C’est-à-dire qu’en septembre de cette année, El Salvador est devenu le premier pays à acquérir Bitcoin comme monnaie légale.

Beaucoup de choses se sont passées depuis lors, des controverses, des critiques, des questions aux enquêtes sur d’éventuelles fraudes que le bureau du procureur du pays enquête pour des escroqueries liées à l’utilisation de Chivo Wallet. Cependant, le président d’El Salvador, Nayib Bukele, est resté ferme sur la décision de son gouvernement d’inclure Bitcoin comme monnaie légale, tout en continuant à progresser sur l’ajout récent. Donc, l’invitation est pour CryptoTendencia d’être attentif à toute cette couverture spéciale de laBITconf 2021 que nous allons faire pour vous apporter tous les détails.

