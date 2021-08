BitDAO de Crypto Exchange ByBit lève 0 million en seulement 2 heures sur Sushi MISO

Lundi, BitDAO a levé 360 millions de dollars en l’espace de deux heures lors d’une vente aux enchères néerlandaise sur le MISO standardisé en un clic de DeFi bluechip SushiSwap.

L’enchère BIT-ETH s’est terminée avec plus de 112 000 ETH levés auprès de plus de 9 200 participants ; l’équipe BitDAO a partagé sur Twitter.

Avec cela, BIT est désormais négociable sur SushiSwap DEX.

“BitDAO est ravi de collaborer avec Sushi pour la prochaine phase de création d’organisations décentralisées et de coordination de divers événements communautaires”, a déclaré l’équipe.

L’enchère BIT-SUSHI a également offert des bonus à ceux qui ont participé à l’enchère SUSHI-BIT.

« Sushi a obtenu 2,6%, ils vendent 1,8% pour ETH + 0,2% pour SUSHI. Il y a aussi un bonus moyen de 20 %, ce qui leur laisse 0,2 % à ajouter comme liquidité. Ils ajoutent donc 20 millions de BIT + ~ 12,5 000 ETH, ce qui leur laisse ~ 91 000 ETH gratuits », a noté le développeur de Yearn, Banteg.

https://t.co/T3dK54h3O1 — 0xMaki 源 義経 🦇🔊 (@0xMaki) 16 août 2021

Cela place la valeur entièrement diluée (FDV) de BIT à 19,1 milliards de dollars, presque à égalité avec la 10e plus grande crypto-monnaie Solana (SOL), qui a une capitalisation boursière de 20,4 milliards de dollars et est plus précieuse que le populaire DEX Uniswap (UNI), qui est un Pièce de 15,6 milliards de dollars.

Au moment de la rédaction, BIT se négocie à 1,88 $, en baisse de plus de 18 % par rapport à son sommet historique de 2 $ le jour de l’enchère, mais en hausse par rapport au creux de 1,44 $ qui s’est produit quelques heures après le lancement, selon CoinGecko.

BitDAO a pu lever des capitaux aussi rapidement sur le marché public en cours de reprise, où les marchés privés sont toujours aussi chauds, avec des valorisations vertigineuses qui arrivent tous les deux jours.

De plus, BitDAO aurait utilisé des influences pour attirer les investisseurs japonais, leurs vidéos YouTube ayant des milliers de vues.

*aucune mention de BitDAO sur mon flux* *lève 200 millions en 5 minutes* @BitDAO_Official – Sandra Leow (@sandraaleow) 16 août 2021

Juste à la fin du mois dernier, Bybit avait annoncé qu’il était l’un des premiers partisans de la nouvelle organisation autonome décentralisée BitDAO qui a le soutien du co-fondateur de PayPal Peter Thiel, Founders Fund, Alan Howard, Amber, Pantera, Dragonfly, Spartan, SushiSwap, le fondateur de Synthetix Kain Warwick, mgnr, Fenbushi Capital, et plus encore.

Il a également déclaré que Bybit s’était engagé à contribuer 2,5 pb (0,025%) du volume des transactions à terme à la trésorerie de BitDAO, ce qui équivaut à plus de 1 milliard de dollars par an.

BitDAO vise à allouer des ressources pour soutenir la croissance de DeFi sous forme de recherche et développement, d’amorçage de liquidité et de financement.

« C’est vraiment impressionnant. Bybit Official lance sa propre initiative DeFi. Alors que les CEX comme Binance ou Huobi ne font que construire leurs propres blockchains, Bybit a choisi de soutenir et d’étendre l’écosystème DeFi existant », a déclaré Fiskantes, un partenaire VC avec Zee Prime Capital.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.