BitDAO lève 0 million dans un cycle de financement dirigé par le cofondateur de PayPal, Peter Thiel

Annonces

BitDAO lève 230 millions de dollars lors d’un cycle de financement dirigé par le cofondateur de PayPal, Peter Thiel

Le marché calme continue de gronder alors que les investisseurs déchargent de grandes quantités d’argent sur un autre projet de blockchain !

Dirigé par le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, BitDAO, un nouveau protocole de gouvernance décentralisée, a levé 230 millions de dollars dans le but de créer le plus grand pool d’actifs dirigé par une organisation autonome décentralisée, communément appelée DAO.

Le tour de table a accueilli les meilleurs investisseurs aux côtés de Thiel, qui a dirigé le tour, et trois de ses entreprises – Founders Fund, Pantera Capital et Dragonfly Capital – ont également participé à la levée de fonds. Parmi les autres investisseurs du cycle figuraient le gestionnaire de fonds spéculatifs Alan Howard, Jump Capital et Spartan Group.

Un DAO représente une organisation qui n’a pas d’organisation centrale qui la dirige. Au lieu de cela, la gouvernance de ces organisations repose sur des contrats intelligents stockés sur une blockchain et ont donc des propriétés immuables. BitDAO, désormais classé parmi les plus grands DAO, vise à “promouvoir et propulser l’adoption massive de la finance ouverte et de l’économie décentralisée à jetons” avec le dernier financement, indique un communiqué.

L’objectif principal du financement est de développer l’espace de la finance décentralisée (DeFi) en construisant des centres de recherche et développement (R&D), en accordant des subventions aux développeurs DeFi et en complétant les liquidités des projets de blockchain.

Dans un communiqué de presse, BitDAO a déclaré son objectif de promouvoir et de soutenir le secteur DeFi financièrement et dans le recrutement de talents pour stimuler la croissance de l’industrie. De plus, l’organisation utilisera également le financement pour employer des centaines de personnes innovantes dans le secteur DeFi et résoudre divers défis de développement dans l’écosystème.

La société a accueilli son premier partenaire dans l’échange crypto Bybit, l’un des plus grands échanges d’actifs numériques au monde. Bybit vise à verser des contributions annuelles au DAO jusqu’à 2,5 points de base (pb) du volume de négociation de ses contrats à terme directement au Trésor BitDAO. Selon les chiffres actuels, la contribution annuelle devrait générer plus d’un milliard de dollars par an, indique le communiqué.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.