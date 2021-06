BitDAO lève 230 millions de dollars grâce à un tour de table

L’organisation décentralisée autonome BitDAO a obtenu 230 millions de dollars (164,88 millions de livres sterling) grâce à un tour de table dirigé par le cofondateur de PayPal, Peter Thiel. Les sociétés Pantera Capital, Dragonfly Capital et Founders Fund fondées par Thiel ont également investi dans la startup. La société aurait utilisé ces fonds pour mettre en œuvre son DAO, qui cherche à encourager l’adoption massive de la finance ouverte et des économies décentralisées à jetons.

Les autres investisseurs en capital-risque impliqués dans ce cycle de financement étaient le co-fondateur de Brevan Howard Asset Management, Alan Howard, Kain Warwick de Synthetix, Spartan Group, Jump Capital et Fenbush, entre autres acteurs de l’espace DeFi.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

ByBit, l’échange de crypto-monnaie basé à Singapour, est également l’un des principaux partisans de BitDAO qui a contribué au projet jusqu’à son récent lancement. Cet échange aurait promis de contribuer 2,5 points de base du volume des transactions de ses contrats à terme à la trésorerie de BitDAO. Selon BitDAO, cette contribution devrait générer plus de 1 milliard de dollars (0,72 milliard de livres sterling) par an sur la base des taux d’exécution de 2021.

Adopter une approche philanthropique

BitDAO a en outre révélé que ces contributions récurrentes lui serviraient de liquidité et aideraient à financer le développement de nouveaux protocoles, notamment des échanges décentralisés, des prêts et des protocoles synthétiques.

En plus de financer le développement de nouveaux protocoles, BitDAO cherche également à soutenir les projets de blockchain en offrant des subventions. De plus, la startup vise à soutenir les projets de blockchain existants via des échanges de jetons. Quant aux dirigeants de BitDAO, le porte-parole de l’entreprise a révélé qu’ils cherchaient à embaucher des équipes permanentes et des équipes pour se concentrer sur des projets spécifiques. Ces équipes seront composées de conseillers de Spartan et Dragonfly et les développeurs proviendront de SushiSwap.

Alors que BitDAO fait une entrée forte sur le marché DeFi, l’espace continue d’essayer de rebondir après une baisse importante qui a eu lieu après une vente massive des marchés de la cryptographie. Selon les données de DefiLlama, l’industrie a culminé à la mi-mai avec une valeur verrouillée totale s’élevant à environ 158 milliards de dollars (113,26 milliards de livres sterling). Au moment d’écrire ces lignes, le marché DeFi a une valeur verrouillée totale de 118,35 milliards de dollars (84,85 milliards de livres sterling).

De plus en plus de startups DeFi continuent d’apparaître. Avant BitDAO, NeptuneDAO a été mis en service avec 20 millions de dollars en avril, dans l’espoir de proposer des protocoles de prêt financier décentralisés. Ce faisant, le projet a cherché à financer d’autres plates-formes DeFi pour les empêcher d’approcher les VC lorsqu’ils ont besoin de financement.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent