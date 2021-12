BitDAO rejoint Mirana Ventures pour former EduDAO

Le gestionnaire d’actifs décentralisé BitDAO s’est associé à Mirana Ventures pour former une nouvelle organisation autonome décentralisée (DAO) appelée EduDAO. Un rapport a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant qu’EduDAO comprend plusieurs campus et organisations de recherche d’étudiants aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Le DAO cherche à lever des fonds pour la recherche et le développement liés aux crypto-monnaies.

Selon le rapport, les membres d’EduDAO comprennent le Berkeley Center for Responsible and Decentralized Intelligence ; Blockchain à Berkeley ; Blockchain dans le Michigan ; Blockchain @ USC ; Club de chaînes de blocs de Harvard ; MIT Sloan Blockchain Club ; Société de la blockchain d’Oxford ; Penn Blockchain ; et l’Association Blockchain des étudiants de l’Université Tsinghua.

Jonathan Allen, l’associé directeur de Mirana Ventures, aurait eu l’idée d’EduDAO. Selon lui, le DAO gérera le risque en distribuant les fonds levés à intervalles de six mois. Ce faisant, il pense que les membres peuvent voter pour mettre fin au financement si le DAO ne répond pas aux attentes.

Contrairement aux autres DAO, qui nécessitent un jeton pour fonctionner, EduDAO pourrait tirer parti d’un portefeuille multi-signatures. Cette fonctionnalité nécessiterait que plusieurs groupes de membres utilisent leurs clés cryptographiques pour signer les frais.

BitDAO affirme que les membres d’EduDAO auront la possibilité de voter dans leur gouvernement en échange de leurs contributions. De plus, ils pourront participer à d’autres projets BitDAO qui reçoivent un financement. BitDAO a l’intention d’injecter 11 millions de dollars (8,27 millions de livres sterling) chaque année dans EduDAO pour fournir aux groupes membres les fonds nécessaires à la recherche et à la conception d’innovations blockchain.

Une quête pour démocratiser l’éducation

EduDAO chercherait à offrir aux groupes d’étudiants universitaires une portée plus large en permettant l’innovation de la blockchain grâce au financement, à la collaboration et au partage d’informations. Pour y parvenir, EduDAO vise à partager ses résultats de recherche avec les universités participantes et le public via le protocole BitDAO.

Bien que l’objectif à court terme du DAO soit de financer l’innovation dans les universités, Allen a noté que l’objectif à long terme est de démocratiser l’éducation. Ce faisant, il pense que les étudiants ne seraient pas limités par l’université qu’ils fréquentent ou leur situation géographique, car tout ce dont ils auraient besoin serait une connexion Internet et le désir d’apprendre.

Il a ajouté que,

Nous espérons fournir des ressources et une structure pour aider tout le monde à passer de 0 à 1 et à pouvoir interagir avec blockchain et Web3 de manière significative.

Cette nouvelle intervient alors que les DAO continuent de devenir un moyen populaire de collecter des fonds pour un large éventail d’achats ou de causes. Un parfait exemple est BitDAO, qui a plus de 2,5 milliards de dollars (1,88 milliard de livres sterling) d’actifs sous gestion (AUM).

