Bitfarms a extrait 339 Bitcoin en novembre alors que la difficulté du réseau augmentait

La société minière de bitcoins Bitfarms a déclaré avoir extrait 339 bitcoins en novembre, contre 343 en octobre, alors que la difficulté du réseau augmentait.

La société cotée au Nasdaq et à la Bourse de Toronto a annoncé mercredi avoir extrait 3 089 BTC au cours des 11 premiers mois de l’année. Bitfarms a déclaré qu’elle était en mesure de maintenir les niveaux de production grâce à la livraison et à l’installation d’équipements miniers, entraînant une augmentation de 16% du hashrate à 2,1 exahash par seconde (EH/s), atteignant l’objectif qu’il s’était fixé pour le mois après avoir atteint 1,8 EH/s en octobre. En atteignant un hashrate de 2 EH/s à la mi-novembre, Bitfarms avait doublé sa puissance de minage en au cours des huit derniers mois. Au cours du mois de novembre, la société a reçu 400 mineurs MicroBT M30S et 3 588 mineurs Bitmain S19j Pro, et 702 de ces derniers devraient être livrés dans la première quinzaine de décembre. « Même avec une augmentation des difficultés de réseau, notre BTC le niveau de production est resté stable en novembre », a déclaré le PDG Emiliano Grodzki dans un communiqué.

