Bitfarms achète la baisse: 1 000 Bitcoins au Trésor alors que BTC chute alors que les coûts du matériel minier restent élevés

La société mondiale de bitcoins Bitfarms a acheté la baisse et a ajouté 1 000 bitcoins à son record alors que les coûts du matériel minier restent élevés. La trésorerie de la société détient actuellement pas moins de 4 300 bitcoins.

Une société minière achète le creux

Bitfarms Ltd. a profité de la baisse de la valeur du bitcoin. La société Bitcoin cotée en bourse a proclamé lundi avoir acheté 1 000 BTC pour sa trésorerie. L’annonce détaille :

Au cours de la première semaine du mois civil grégorien 2022, Bitfarms a acheté 1 000 BTC pour 43,2 millions de dollars. Cela a multiplié les avoirs en BTC de 30% à plus de 5 300 au 10 janvier 2022.

Fondée en 2017, Bitfarms pourrait être une société cotée en bourse aux États-Unis et au Canada. Ses actions ont commencé à faire du mercantilisme à la Bourse de croissance TSX (TSX-V) en juillet 2019 et à la bourse des systèmes d’information au cours du mois civil grégorien 2021. La société possède 5 installations minières de bitcoin à l’échelle industrielle situées au Québec et une dans l’État de Washington.

« Notre stratégie d’entreprise directrice chez Bitfarms est d’accumuler le bitcoin le plus important pour la valeur la plus basse et dans les plus brefs délais pour le bénéfice de nos actionnaires », a expliqué le dirigeant d’entreprise Emiliano Grodzki. « À cette fin, nous avons tendance à optimiser fréquemment notre allocation de capital. »

Il a élaboré :

Avec la baisse du BTC alors que les coûts du matériel minier restent élevés, nous avons tendance à confisquer la possibilité de déplacer de l’argent dans le BTC.

Grodzki a ajouté : « Nous sommes toujours déterminés à exécuter notre stratégie de croissance opérationnelle et à atteindre notre objectif de huit exahash/seconde d’ici la fin de 2022. »

Bitfarms a proclamé la semaine dernière qu’il extrairait 3 452 bitcoins en 2021. Le dirigeant de l’entreprise a noté à l’époque: « En 2021, nous avons tendance à commencer à conserver à peu près toute notre production de BTC, c’est un record solide. »

La publication Bitfarms Buys the Dip: 1 000 Bitcoin côté Trésor alors que BTC tombe alors que les coûts du matériel minier restent élevés est apparu pour la première fois sur BTC Wires.