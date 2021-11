Bitfarms atteint un taux de hachage record en octobre et prévoit une croissance supplémentaire

Le mineur canadien Bitfarms prévoit d’augmenter sa capacité d’extraction à plus de 2 exahashs (EH) par seconde en novembre après avoir atteint un taux de hachage record le mois dernier, selon un dossier de la SEC lundi.

Le produit bitcoin d’octobre du mineur a augmenté de 12,5 % par rapport à septembre, en raison de la production de sa nouvelle installation de production plus grande à Cowansville, au Québec. La société a augmenté sa capacité d’extraction à 1,8 exahash. « Avec de nouvelles livraisons de mineurs en route et des livraisons se poursuivant tout au long du mois de novembre, nous prévoyons ce mois-ci d’augmenter notre taux de hachage à plus de 2 EH/s et d’améliorer notre efficacité électrique à 44 watts par terahash », PDG Emiliano Grodzki a déclaré dans le communiqué. La société a extrait 2 750 bitcoins jusqu’à présent cette année et prévoit d’atteindre une puissance d’extraction de 3 EH/s d’ici la fin du premier trimestre 2022 et de 8 EH/s d’ici la fin de 2022. Bitfarms est la construction de deux nouvelles installations de production à Sherbrooke, au Québec, qui devraient être achevées en deux phases l’année prochaine, ajoutant 78 mégawatts de capacité totale. Bitfarms a déclaré le 4 octobre que son taux de hachage, ou puissance de calcul, est passé à plus de 1,6 EH/s grâce à l’expansion des opérations de son usine de Cowansville et à l’installation de 450 nouveaux mineurs Bitmain S19j Pro. Les actions de Bitfarms ont augmenté de 8,8% à la clôture des marchés lundi sans aucune nouvelle significative et ont surperformé la plupart de ses pairs du minage de crypto. Le 1er octobre, Bitfarms a déclaré avoir produit 38% de bitcoins de plus au troisième trimestre qu’au deuxième trimestre, car de nouveaux équipements miniers ont été installés.