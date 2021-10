Bitfarms commence la construction d’une immense ferme minière Bitcoin en Argentine

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’installation de Bitfarms en Argentine accueillera 55 000 mineurs de Bitcoin. Il cherche à extraire à un coût électrique très faible.

***

Bitfarms, une société minière de bitcoin bien connue cotée au Nasdaq depuis juin, a annoncé la mise en service de la construction d’un méga ferme d’extraction de bitcoins en Argentine. L’installation, qui est conçue pour abriter 55 000 mineurs, sera achevée l’année prochaine.

La société affirme que cette installation sera en mesure d’alimenter des milliers de mineurs avec une énergie garantie grâce à un contrat avec une compagnie d’électricité privée. La ferme fournira plus de 210 mégawatts de capacité d’infrastructure pour l’entreprise, qui a déclaré avoir une puissance de minage de 1,4 exahash par seconde en septembre.

Concernant la construction, Emiliano Grodzki, PDG de Bitfarms, a déclaré :

Notre nouvelle usine à haute production en Argentine, qui devrait accueillir plus de 55 000 mineurs une fois achevée, augmentera considérablement notre capacité et notre présence mondiale.

Grodzki a noté que cette installation aidera l’entreprise à atteindre son objectif de huit exahash par seconde d’ici la fin de l’année prochaine.

Pourquoi Bitfarms a-t-il choisi l’Argentine ?

Le PDG a également souligné les raisons pour lesquelles l’entreprise a choisi l’Argentine. La ferme sera construite dans des entrepôts au sein de la compagnie d’électricité qui fournit la puissance, créant un excellent emplacement pour Bitfarms.

Bitfarms a signé un contrat de 210 MW sur huit ans qui assure l’approvisionnement en énergie à un prix très bas. Grodzki a expliqué :

L’installation argentine est prévue pour produire du Bitcoin en utilisant de l’énergie au taux attractif de seulement 2,2 cents par kilowattheure, réduisant considérablement notre coût déjà faible d’extraction de Bitcoin.

L’installation est déjà en construction avec une société argentine appelée Proyectos y Obras Americanas SA («PROA»), qui placera la structure électrique nécessaire pour alimenter l’installation.

Bitfarms n’est que l’une des sociétés minières à la recherche de nouveaux emplacements offrant des conditions favorables pour se développer, et l’Argentine figure sur cette liste, principalement en raison de son énergie abondante et bon marché dans certaines régions. Bitfarms en a profité et a choisi une région où l’énergie est abondante et la demande est faible.

Il convient de rappeler que Bitfarms faisait partie des milliers d’entreprises touchées par la pandémie et a dû réduire ses effectifs aux moments les plus critiques. Cependant, dès mai, il avait annoncé son intérêt pour la construction de la plus grande ferme de bitcoins de ce pays. Votre projet devient réalité.

Ce n’est pas le seul, de nombreux mineurs de Bitcoin profitent des subventions énergétiques de ce pays, l’un des plus touchés par la crise économique et la forte inflation.

Sources : Bitfarms Bitcoin.com, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash